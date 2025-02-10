إصابة 4 أشخاص في هجوم كلاب ضالة بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص “سيدتان ورجلان مسنين”، في هجوم كلاب ضالة، اليوم الإثنين، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بجروح متفرقة بالجسم لمستشفى الداخلة العام إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمركز الداخلة.

وتبين إصابة كل من عفاف عبد المنعم سفينة، 45 عامًا، أسماء محمود محمد سليم، 40 عامًا، زكي أحمد دسوقي، 95 عامًا، محمد حسين محمد، 78 عامًا، وجمعيهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم والرأس ومنطقة الذراعين إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمدينة موط بمركز الداخلة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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