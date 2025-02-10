مصرع طفلة في حادث سير بواحة الفرافرة

لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير، اليوم الإثنين، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



تبين وفاة الطفلة مريم إ.هـ، 6 أعوام، بعد أن صدمها ميكروباص بالطريق العمومي بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.



جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادثة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 في هجوم كلاب ضالة بالداخلة

هذا فيما أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتان ورجلان مسنان، في هجوم كلاب ضالة، اليوم الإثنين، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بجروح متفرقة بالجسم لمستشفى الداخلة العام إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمركز الداخلة.

تبين إصابة كل من عفاف عبدالمنعم سفينة، 45 عامًا، أسماء محمود محمد سليم، 40 عامًا، زكي أحمد دسوقي، 95 عامًا، محمد حسين محمد، 78 عامًا، وجمعيهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم والرأس ومنطقة الذراعين إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمدينة موط بمركز الداخلة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.