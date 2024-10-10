الخميس 10 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البسلة المجمدة، غداء سريع التحضير ومغذي

طريقة البسلة المجمدة
طريقة البسلة المجمدة

طريقة عمل البسلة المجمدة، من طرق الاكلات التي يمكنك تحضيرها لأسرتك في وجبة الغداء في أسرع وقت، كما يمكنك تفريزها بنفسك في البيت، وحفظها في الفريزر، لتكون جاهزة للطهي، فلن تستغرق لتحضيرها إلا دقائق فقط.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البسلة المجمدة، بخطوات بسيطة وسهلة، ونتيجة مبهرة، ولن يكون هناك أي فرق بينها وبين البسلة الطازجة.

طريقة البسلة

مكونات عمل البسلة المجمدة
كيس بسلة مجمدة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصين ثوم مهروسين
معلقتين زيت دوار الشمس
 

خطوات عمل البسلة المجمدة

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل.
عند وصول البصل لمرحلة التحمير الخفيف، بمعنى أن يكون لونه ذهبي فاتح، نضيف كيس البسلة، مع التقليب، ثم نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
 

 

وتعد طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من طرق الخضراوات التي يحبها الكثيرين، وقد تجدها بعض ستات البيوت، أنها صعبة التحضير، في حين أنها بسيطة وسريعة التحضير، والطعم سيذكرك بأيام الطفولة، واكلات الجدة.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، على أصولها.

 

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء
نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصين ثوم مهروسين
معلقتين زيت دوار الشمس

 

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.
عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

 

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء
يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".
بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.
ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

 

طريقة تفريز البسلة والفاصوليا الخضراء
 

تفريز البسلة

وتقدم الشيف ريمو، في السطور التالية، طرق تفريز وتخزين البسلة، والفاصوليا 
ينظف كل صنف من الخضراوات، ويسلق في ماء مغلى لمدة 3 دقائق ويراعى تغطية الوعاء.
ثم يتم تبريدهم تبريدا مفاجئا، من خلال وضعهم في ماء مضاف إليه مكعبات ثلج، فور إخراجهم من الماء الساخن، حتى نقوم بإيقاف عملية الطهي.
بعد ذلك تصفى الخضراوات، وتقسم إلى أكياس محكمة الغلق ومفرغة من الهواء وتوضع في الفريزر.

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