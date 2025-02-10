العالم يترقب وقوع كارثة خلال أيام، خبير يكشف موعد انفجار وحش البحر المتوسط

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن موعد انفجار بركان سنتوريني أو بركان "كولومبو"، الذي يطلق عليه "وحش البحر المتوسط".

موعد انفجار بركان وحش البحر المتوسط

وقال الدكتور محمد حافظ عن موعد انفجار بركان كولومبو "وحش البحر المتوسط": "احتمالية انفجار بركان كولومبو وسنتوريني معا يوم الجمعة القادم مع بدر شعبان..."

انفجار بركان كولومبو خلال أيام، فيتو



وأضاف الدكتور محمد حافظ "الفترة بين يومي (21 ديسمبر 2024) حتى (21 مارس 2025) تعتبر فلكيا فترة حرجة بسبب إقتراب الشمس من كوكب الأرض خلال تلك الفترة."

وأكد الخبير بالجامعة التكنولوجية بماليزيا على على إيمانه بتأثير كتلة الشمس والكوكب على الغلاف (المائي) محدثة عملية (المد والجزر) في البحار والمحيطات، وأيضًا أن لها نفس التأثير على (الوشاح اللدن والسائل) في جوف الأرض، كلا الغلافان يتأثر بعملية (جذب) كتل الكواكب له."



وأوضح الدكتور محمد حافظ أن "القوس القبرصي والهيلاني وأيضا الإيطالي بصدوع البحر المتوسط لم نسمع عن أي نشاط لهم (مميز) يعكس ما تم تخزينه من طاقة زلزالية على مدار أكثر من 50 عام مضت. هذا على عكس ما يحدث دائما على طرفي الصدع والواقع في تركيا أو في المغرب."

صمود الأقواس الثلاثة بوسط صدوع البحر المتوسط



وأشار الدكتور محمد حافظ إلى "سكوت وصمود الأقواس الثلاثة بوسط صدوع البحر المتوسط هو أمر (مقلق) هذا على الرغم من تسريب الطاقة الزلزالية بشكل دائم وتدريجي من خلال عشرات الهزات الأقل من (4.5 ريختر) والتي ساهمت كثيرا في تنفيس جزئي من الطاقة المخزونة (بحواف الصفائح التكتونية).

انفجار بركان كولومبو، فيتو



وقال الدكتور محمد حافظ إن: "الصفيحة الإفريقية بشكل دائم تغرق تحت الصفيحة (الصفيحة الأوراسية) وخاصة عند الحدود (المغربية والأسبانية والبرتغالية) وتتحرك في اتجاه (شمالي شرقي) مما تتسبب في رد فعل مضاد من الصفيحة ( الصفيحة الأوراسية) للتحرك في اتجاه (جنوبي غربي) ضاربة في الصفيحة (العربية) و(الأنضولية) وأيضا صفيحة (بحر إيجه).



وأكد محمد حافظ أن "الصفائح الكبيرة قادرة على الدفاع عن نفسها، إنما الصفائح الصغيرة مثل صفيحة (الاناضول) و(صفيحة بحر إيجه) كلاهما تحت الضغوط الناتجة عن (فعل الصفيحة الأفريقية) و(رد فعل الصفيحة الأوراسية)، لذلك نلاحظ زيادة معدل (الزلازال) في تركيا سواء في (الشرق عند كهرمان مرعش) أو (غربا عند إسطنبول)."



وأكد محمد حافظ أن "الموقف اليوم ليس فقط ناتج عن هزات زلزالية بل هو (تشكيلة) من هزات زلزالية خفيفة وقليلة ناتجة عن تحرك (الصفائح التكتونية) في وقت تزامن مع وصول غرف (المجاما) لبركان (كولمبو) وبركان (سناتوريني) إلي (المستوي الحرج) بسبب انصهار معظم حواف (الصفائح التكتونية) من كل جانب بتلك الصفائح على مدار (مئات السنوات) حتى وصلت للساعة (صفر)."

وصول غرف المجاما البركانية لساعة الصفر



وأوضح أن "وصول غرف (المجاما) لبراكين (كولومبو وسنتوريني) إلي (الساعة صفر) مع نهاية شهر يناير الماضين، فعندئذ أي هزة بسيطة بين الصفيحة (الأفريقية مع الأورأسية) تعني الكثير بل الكثير جدًا. حيث ستكون هي القشة التي تقصم ظهر هذان البركانان."

موعد انفجار بركان كولومبو، فيتو



وقال الدكتور محمد حافظ: "لقد حدث هذا بالفعل يوم 29 يناير الماضي، مما تسبب حدوث (مئات الهزات الأرضية) المحلية تحت غرفة (البركانان) وجميع تلك الهزات ليست ناتجة عن (كسر حواف للصفائح التكتونية)، بل هي (هزات محلية) ناتجة عن (إختراق مياه البحر) لغرف (المجاما)، مما حول الغرفة لــ (براد شاي) يغلي ويهتز على مدار الــ (24 ساعة) تماما مثلما شاهدنا من قبل مع بركان (دوفان) في إثيوبيا."



وعن الفرق بين بركان كولومبو وبركان دوفان الإثيوبي، قال الدكتور محمد حافظ: "الفرق بين بركان (دوفان) في إثيوبيا وبركان (كولمبو) بقاع البحر المتوسط هو أن (دوفان) يقع على الضفة الغربية للصدع الأفريقي والذي دائما في عملية (اتساع وانفتاح) ويفصله عن موقع سد النهضة عدد من السلاسل (الجبلية) والتي تمتص (الطاقة الزلزالية)."

موقع بركان كولمبو أو سنتوريني



وتابع الدكتور محمد حافظ "هذا على عكس (بركان كولمبو أو سنتوريني) فكلاهما بقاع البحر المتوسط ويفصلهما على دول شمال البحر المتوسط أو جنوب المتوسط أو شرق المتوسط (غلاف مائي) وليس (جبلي) ومن المعروف أن الطاقة الزلزالية (تتعاظم) في الوسط المائي وتقل في الوسط (الجبلي). لذلك نتائج إنفجار تلك البراكين الغاطسة تحت سطح البحر المتوسط لن تكون مشابه لنتائج بركان (دوفان) المرتفع عن سطح البحر بقرابة 1150 مترا."

موعد انفجار وحش البحر المتوسط، فيتو



وعن موعد انفجار البركان قال الدكتور محمد حافظ: "يوم الجمعة القادم أي 14 فبراير أي (عيد الحب) سيكون (بدر شعبان) منور الدنيا وقريب أيضا من كوكب الأرض مما (قد) يساهم في إحداث (عجلة سرعة) محفزة لانفجار تلك البراكين."



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.