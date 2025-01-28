أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن سر ظهور اللون الأسود على سطح سد النهضة، حيث ظهر لون أسود بشكل واضح على جسم السد الثقيل المبني من الخرسانة المضغوطة.

سر ظهور اللون الأسود على جسم سد النهضة

وأرجع الدكتور محمد حافظ ظهور اللون الأسود على سطح سد النهضة إلى بعض العوامل، ومن أهمها تسريب المياه من جسم السد، ونمو الطحالب أو الكائنات الدقيقة على جسم السد، بسبب التعرض المستمر للرطوبة.

انتشار اللون الأسود على جسم سد النهضة، فيتو

وقال خبير السدود الدكتور محمد حافظ عن ظهور اللون الأسود على جسم سد النهضة: "ما سبب اللون الأسود على سطح سد النهضة الخرساني... للون الأسود الظاهر على سطح السد الثقيل المبني من الخرسانة المضغوطة (RCC) كما هو موضح في الصورة يرجع على الأرجح إلى تسرب المياه ونمو الطحالب الخضراء أو الكائنات الدقيقة الأخرى."

وعن تسريب المياه من سد النهضة، قال خبير السدود محمد حافظ: "تسرب المياه: يمكن أن تحمل المياه التي تتسرب عبر وصلات البناء أو الشقوق في السد أملاحًا ومعادن مذابة. عندما تتبخر المياه، قد تتراكم هذه المعادن على السطح، مكونة خطوطًا داكنة. ومع مرور الوقت، قد يظهر نمو بيولوجي نتيجة الظروف الرطبة."

تخوفات من كمية تسريب المياه بجسم سد النهضة

وكشف الدكتور محمد حافظ عن سر آخر لظهور اللون الأسود على جسم سد النهضة، فقال: "نمو الطحالب أو الطحالب الخضراء: التعرض المستمر للرطوبة، إلى جانب أشعة الشمس، يخلق بيئة مثالية لنمو الطحالب أو الطحالب الخضراء أو الأشنيات. عادةً ما تظهر هذه الكائنات كبقع سوداء أو خضراء على أسطح الخرسانة."

علامات تسريب المياه في جسم سد النهضة، فيتو

وعلق الباحث بالشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم على ظهور اللون الأسود على جسم سد النهضة: "صورة قديمة، التسرب من جسم السد في الدوائر الحمراء وغير متاح هل النطاقات خاصة بالتسرب" هناك اعمال كانت تتم بها من فترة " ام لا واللون الاخر بقايا أعمال أعلى السد.."

وعبر هاني إبراهيم عن مخاوفه قائلًا: "الأثر الأكبر للتسرب في جانبي السد أو الملحوظ، لكن غير متاح هل الكمية في الإطار الطبيعي أم أعلى".

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