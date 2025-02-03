خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن كارثة تحدث في البحر المتوسط، حيث وقعت أكثر من 80 هزة أرضية بالقرب من بركان "كولومبو"، الذي يطلق عليه "وحش البحر المتوسط"؛ الأمر الذي يحذر بوقوع كارثة في حالة حدوث انفجار بركاني يهدد العديد من الدول، وينذر بمشكلة بيئية تؤثر على كوكب الأرض كله.

تحذير من زلازل بحر إيجة وثورة بركان كولومبو

وأكد الدكتور محمد حافظ أن "بركان كولومبو القريب من موقع الهزات الأرضية في بحر إيجه، أكثر من 80 هزة أرضية خلال 24 ساعة بقوة تتراوح بين 3.2 لـ 4.8 ريختر في بحر إيجه".

تأثير ثوران كولومبو على البحر المتوسط، فيتو



وقال الدكتور محمد حافظ إن الهزات جميعها تقع شمال جزيرة كريت في إتجاه المناطق المشتركة بين جنوب تركيا وجنوب اليونان"، مضيفًا أن كولومبو هو بركان نشط تحت الماء يقع على بعد حوالي 7-8 كيلومترات شمال شرق سانتوريني في بحر إيجه، اليونان."



وأوضح محمد حافظ أن كولومبو "يُعد جزءً من حقل كريستيانا- سانتوريني-كولومبو البركاني، ويُعتبر واحدًا من أخطر البراكين البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانياته الانفجارية وقربه من المناطق المأهولة بالسكان."

أخطر بركان تشكل منذ أكثر من مليون عام

وكشف الدكتور محمد حافظ الخصائص الرئيسية والتاريخية لبركان "كولومبو" فقال: "الهيكل: مخروط كولومبو بيضاوي الشكل بعرض حوالي 3 كيلومترات، ويحتوي على فوهة بعمق 500 متر، وعرض 1.5 كيلومتر. وأعلى أجزاء حافة الفوهة تقع على عمق يتراوح بين 15 و18 مترًا تحت مستوى سطح البحر."

ثوران أخطر بركان في العالم، فيتو



أما تكوين بركان كولومبو الخطير فأكد محمد حافظ إن البركان تشكل عبر ما لا يقل عن خمس دورات ثورانية، على مدار أكثر من مليون عام، ووقع أحدث ثوران له في عام 1650 ميلادي."



وأوضح محمد حافظ أن ثوران بركان "كولومبو" عام 1650 كان شديد الانفجار، حيث أنتج جزيرة مؤقتة وقذف الرماد والخفاف حتى تركيا، وتسبب في تسونامي ألحق أضرارًا بالجزر ضمن نطاق 150 كيلومترًا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا، وإطلاق غازات سامة خنقت العديد من الأشخاص في سانتوريني."

بركان كولومبو يحتوي على حقل للفتحات الحرارية المائية

وعن الأهمية الجيولوجية والبيئية لبركان كولومبو، قال محمد حافظ "النشاط الحراري المائي، يحتوي كولومبو على حقل كبير للفتحات الحرارية المائية داخل فوهته، والتي تشمل رواسب كبريتيد غنية بالذهب والفضة، وتدعم هذه الفتحات أنظمة بيئية ميكروبية فريدة"

مركز الزلازل في بحر إيجة، فيتو



وقال محمد حافظ عن حجرة الصهارة للبركان "كشفت الدراسات الحديثة عن وجود حجرة صهارة متزايدة تحت كولومبو، مما يشير إلى احتمال حدوث ثورانات مستقبلية خلال الـ150 عامًا القادمة."

وحش البحر المتوسط يثور وينذر بكارثة

جدير بالذكر أن خبراء المناخ يؤكدون أن الأمر المقلق، الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث تسونامي في البحر المتوسط هو حدوث انفجار بركاني في "كولومبو" بالبحر المتوسط، الذي يطلق عليه "وحش البحر المتوسط"، وحدوث ثوران للبركان يؤدي لتسونامي، يمكن أن يسبب بدوره كارثة، تغرق العديد من المدن في البحر المتوسط.

مركز بركان كولومبو، فيتو

كما أوضح خبراء المناخ أن بركان كولومبو في حالة نشطة، لكن توقعات العلماء لم تشر إلى أن البركان بصدد الانفجار، وطالبوا بأهمية رصد ومتابعة المتغيرات في منطقة البحر المتوسط.

وتشير البيانات إلى أن معظم الزلازل في البحر المتوسط تتمحور بالقرب من جزيرة كريت باليونان، وتمثل إيطاليا مركزًا نشطًا للبراكين، حيث تؤثر الانفجارات البركانية على المد والجزر وارتفاع الأمواج بشكل كبير، ووقوع زلزال بقوة تزيد عن 5 ريختر يمكن أن تؤدي إلى وصول ارتفاع الموج إلى 6 أمتار في دول مثل إيطاليا واليونان وتركيا، ولكن تأثيره على الأمواج في مصر يكون ضعيفا.

مركز الزلازل بالقرب من بركان كولومبو، فيتو

ويطلق على بركان البحر المتوسط اسم كولومبو، ويعتبر البركان النشط الأكثر خطورة في اليونان، بسبب محيطه تحت الماء، فهو قادر على إطلاق موجات تسونامي، ولديه القدرة على إنتاج ثورات بركانية كبيرة.

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