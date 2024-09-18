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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 205 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الصناعة والنقل
وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 205، الصادر في 18 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارات الصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، ومحافظة القاهرة.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار وزارة الصناعة رقم 430 لسنة 2024، بمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2022 بالإزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368 / 2020 مركبات الطرق رقم تعريف المركبة (VIN) المحتوى والهيكل.
- قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1375 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما.
- قرارات وزارة الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ الاثنى عشر شخصًا. وإبعاد عماد الش يخ أحمد البدوى دياب، سودانى الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.


- قرار محافظة القاهرة رقم 5378 لسنة 2024 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لحى بولاق أبو العلا والمعد بمعرفة مكتب أوكوبلان لاستشارات الهندسية.

 

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