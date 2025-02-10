الإثنين 10 فبراير 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

حظر إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة

وزير الصناعة كامل
وزير الصناعة كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 33، الصادر في 10 فبراير 2025، قرار وزارة الصناعة رقم 16 لسنة 2025، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية.


ونص قرار وزارة الصناعة في مادته الأولى على "حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.


كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (۲) المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية.


ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية، شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعى، وفى حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.  

 


 

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