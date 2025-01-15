رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الإشراف على الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، لاعتماد الحسابات الختامية للصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، عن العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأكد رئيس جامعة أسيوط ضرورة عمل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسيوط، وفقًا للخطة الاستراتيجية المحدثة؛ للتحول نحو جامعة من الجيل الرابع، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية.

تحسين العائد المادي للوحدات ذات الطابع الخاص

واستعرض رئيس جامعة أسيوط المقترحات، والأفكار؛ لتحسين العائد المادي للوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك بما يدعم موازنة الجامعة، لتحقيق الصالح العام للمجتمع الجامعي، وتحسين الخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الجامعة، مؤكدا على ضرورة التطبيق السليم للوائح الخاصة بالمراكز والوحدات من النواحي المالية والإدارية والفنية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، أسامة السيد همام أمين الجامعة المساعد، محمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، أنديرا غاندي مدير عام الصناديق بالجامعة، عبد الهادي حسن المدير السابق لإدارة الصناديق بالجامعة.

جدير بالذكر، إن لجنة المراجعة تضم في عضويتها، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بهاء الدين فوزي الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، وأمل همام عبد العليم مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص، وفرحان عبد الرسول المراجع الأول بالإدارة العامة للصناديق الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.