الفيوم تحتفل باليوم الوطني للبيئة بزراعة أشجار مثمرة داخل الحرم الجامعي

احتفلت جامعة الفيوم، بيوم البيئة الوطني بزراعة عدد من الأشجار بالحرم الجامعي، اليوم الإثنين، تحت شعار "مصر خضراء مستدامة.. نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل".

تاريخ احتفالات مصر باليوم الوطني للبيئة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم العيسوي، إن الاحتفال باليوم الوطني للبيئة رسميًا عام 2019؛ وتحتفل به مصر في 27 يناير من كل عام تزامنًا مع صدور أول قانون للبيئة عام 1994، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة وإدراجها ضمن أولوياتها، ويُعد تجسيدًا للالتزام الوطني بحماية الموارد الطبيعية بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتشجيع تبني ممارسات صديقة للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وغير المثمرة داخل الحرم الجامعي، التي قدمها جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، كما أهدى 274 كتابا عن البيئة إلى الجامعة ليستفيد منها الطلاب.

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