بعد تعرضه لأزمة صحية، نجل مؤمن زكريا يتصدر التريند والنشطاء يدعمون والده بالدعاء

مؤمن زكريا، تصدر نجل مؤمن زكريا تريند مصر، بعدما كشف لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا عن تعرض مالك نجله لأزمة صحية مفاجأة، أمس الأحد، نقل على إثرها إلى المستشفى.

أزمة صحية مفاجأة لنجل مؤمن زكريا

وقام اللاعب السابق مؤمن زكريا بنشر صورة لنجله مالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعُلقت له بعض المحاليل، حيث ظهر داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

مؤمن زكريا ينشر صورة نجله مالك داخل المستشفى، فيتو



ولقيت صورة مالك نجل مؤمن زكريا داخل أحد المستشفيات ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن دعمهم لمؤمن زكريا ومساندته في الأزمة الصحية التي تعرض لها نجله مالك، وانتشر الدعاء له بالشفاء من وعكته الصحية.

النشطاء يدعمون مؤمن زكريا بالدعاء

وعلقت البلوجر نيفين جمال قائلة: "حبيبي ياناس ابن مؤمن زكريا تعبان دعواتكم ربنا يحميه ويشفيه ويحفظه لاجدع سيدة على وجه الأرض امه وابوقلب طيب مؤمن"

عائلة مؤمن زكريا، فيتو

وقال البلوجر حسين امين "اللهم أعفو عن هذا الطفل عبدك ابن مؤمن اعفو اشفيه وعافه واشفيه شفاء تامًا لا يغادر سقما عاجلا غير آجل ربي ياحنان يامنان من عليه ورده إلي أهله ردًا جميلًا ونجيه من أي مرض، ربي احفظه بحفظك الماتين واستره بسترك العظيم والجميل ربي من على وتقبل مني الدعاء إليه أمين يارب العالمين"

وعلق البلوجر محمد علي قائلًا: "لاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنهم عليه ويقومه بالسلامه ان شاءالله يارب"

مؤمن زكريا مع ابنه مالك، فيتو



وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم ومساندتهم للاعب السابق مؤمن زكريا بعد تعرض نجله مالك لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات، بعد نشر والده صورة له في المستشفى، وحرص متابعيه على الدعاء له بالشفاء السريع.

مؤمن زكريا يصف نجله بـ أخويا وصاحبي



وكان لاعب الأهلي والمنتخب السابق مؤمن زكريا قد نشر صور لنجله مالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في يوم 13 يناير، يوم عيد ميلاد نجله، وكتب معلقًا على الصور "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي.. ابني أخويا وصاحبي، وكل حاجة في الدنيا"



ولاقت تدوينة مؤمن زكريا لنجله تعليقات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعو أن يحفظ الله له نجله مالك، وأن يصبح لاعب عالمي في كرة القدم، مثل والده كابتن مؤمن زكريا.



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