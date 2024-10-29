محامي مؤمن زكريا يكشف سبب تغيب المتهمين بفبركة واقعة السحر عن جلسة محاكمتهم

كشف هيثم الفاوي، محامي مؤمن زكريا، أن المتهمين في قضية فبركة السحر للاعب الأهلي السابق تغيبوا عن جلسة استئناف اليوم.

وقال الفاوي في تصريحات لـ“فيتو": "المتهمون هربوا عندما حان وقت المحاكمة خوفًا من القبض عليهم وتأكيد حكم الحبس لمدة 3 سنوات".

سبب تغيب المتهمين بفبركة واقعة السحر عن جلسة محاكمتهم

وأضاف أن المتهم الرابع هو الوحيد الذي حضر، محذرًا من أنه إذا استمر غياب المتهمين حتى نهاية الجلسة في المحكمة، فسيتم تأييد حكم حبسهم لمدة 3 سنوات غيابيًا.

ونظرت محكمة جنح مستأنف الخليفة، اليوم الثلاثاء، استئناف المتهمين بفبركة السحر للاعب مؤمن زكريا، على حكم حبسهم 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه مؤمن زكريا لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.