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ملفات وحوارات

«زوجات اللاعبين.. دعم متواصل في مواجهة التحديات».. أزمات مؤمن زكريا وعلي معلول ومحمد صلاح «الأبرز»

زوجة علي معلول، فيتو
زوجة علي معلول، فيتو

 في عالم كرة القدم، حيث الضغوط والتحديات لا تنتهي، تبرز  زوجات اللاعبين كأيقونات للدعم والمساندة، يقفن خلف أزواجهن في أصعب اللحظات، ويساهمن في وصولهم إلى القمة، ومن بين هؤلاء الزوجات، كانت زوجة علي معلول، لاعب  النادي الأهلي، مثالًا حيًا على هذا الدعم الذي لا يتزعزع.

 

زوجة علي معلول.. دعم في الأزمات ووقوف بجانب الزوج

 مرّ علي معلول، نجم النادي الأهلي، بأزمة صحية وإدارية مؤخرًا، بدأت بإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ومرورًا بأزمة عدم قيده في قائمة الفريق الأول، وصولًا إلى عودته الأخيرة إلى القائمة قبل غلق باب القيد، وخلال هذه الفترة العصيبة، وقفت زوجته، مريم عادل، بجانبه، ودعمته بشكل لافت، سواء عبر منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مواقفها الجريئة في الدفاع عن زوجها.

 

منشورات مريم عادل.. بين الدعم والجدل

 في أكتوبر 2023، ومع انتشار أنباء عن احتمال رحيل علي معلول عن النادي الأهلي، نشرت مريم منشورًا عبر حسابها على إنستجرام، قالت فيه: "معظم من هم في مجال خدمتك يشككون بك وبإمكانياتك وقدرتك على العودة أفضل من الأول". وأضافت: "لن تكون النهاية مثلما يقال في حقك، ولن يترك ربي شخصًا يظلم وهو في قمة إخلاصه وعزيمته".

لم تكتفِ مريم بالدعم المعنوي، بل انتقدت إدارة النادي الأهلي بشكل غير مباشر، مما أثار الجدل حول موقفها. وفي منشور آخر، استخدمت مقطعًا من أغنية "غريبة" للفنان التونسي نوردو، حيث قالت الكلمات: "نسيتو الخير مكتوب ورضيت وباقي لمرارة.. قلبي ورميته والمحبة فيكم خسارة"، وهو ما فُسّر على أنه تلميح لعدم تقدير الإدارة لزوجها.

 

التدخل الإيجابي لعودة معلول

 بعد تدخل رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، نجحت إدارة النادي في إقناع المدرب السويسري، مارسيل كولر، بالعدول عن قراره بعدم قيد معلول، ليعود اللاعب إلى قائمة الفريق الأول، وعقب هذا القرار، عبّرت مريم عن سعادتها بالعودة، قائلة: "أصعب لحظة في مرحلتي معه كانت وقت الإصابة، وأنا كنت في تونس ولم أره بعد الإصابة، لذلك سافرت بالطائرة على طول ورحت له".

وأضافت: "الكثيرين كانوا موجودين لأننا ليس لنا أحد في مصر هنا، وكانوا يزورونه كثيرًا، واتبسطنا أوي لما علي معلول جدد في الأهلي، وأولاده فرحانين جدًا"، كما أشادت بدور محمود الخطيب، رئيس النادي، قائلة: "كابتن محمود الخطيب لم يتركه لحظة، وأصدقاؤه لم يتركوه دقيقة".

 

زوجات اللاعبين.. دعم لا ينتهي

 قصة مريم عادل مع زوجها علي معلول ليست الوحيدة في عالم كرة القدم، حيث سبقتها زوجة محمد صلاح، نجم ليفربول، التي وقفت خلف نجاح زوجها في مسيرته الاحترافية، وكذلك زوجة مؤمن زكريا، التي دعمته خلال أزمته الصحية.. هذه النماذج تؤكد أن وراء كل لاعب ناجح امرأة قوية تدعمه في كل خطوة.

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زوجة علي معلول محمد صلاح زوجات اللاعبين
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