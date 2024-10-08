مفاجآت في أولى جلسات محاكمة المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا.. المتهمون يعترفون بارتكاب الواقعة.. ودفاع المتهم الرابع يؤكد سلامة نية موكله.. وهذا سبب غياب اللاعب عن الجلسة

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا، لجلسة لـ 15 أكتوبر.

وترصد “فيتو” في السطور التالية تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين وأبرز ما جاء علي لسان دفاعهم خلال الجلسة.

محامي المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا يكشف كواليس أولى جلسات المحاكمة

قال معتز السويفي محامي المتهمين في واقعة فبركة أعمال سحر لاعب كرة القدم مؤمن زكريا: إنه فوجئ أمس بقرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأضاف السويفي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": أن النيابة قررت بعد ذلك تحديد جلسة في اليوم التالي للإحالة، مشيرا إلى أنه لم يتسنَ له قراءة القضية جيدًا للدفاع اليوم أمام المحكمة، لذلك طلب من المحكمة التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.

6 متهمين في قضية فبركة السحر لمؤمن زكريا

وأشار إلى أن المتهمين في الواقعة 6 أشخاص، وهم: التُربي وزوجته وابن عمه وابن خالته، مشيرًا إلى أن المتهم الخامس هو ابن التُربي، والذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد هروبه عقب الواقعة، والمتهم السادس هو صاحب الاستوديو الذى قام بطبع صور مؤمن المستخدمة فى الواقعة، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وتابع السويفي: إن المتهمين أنكروا قيامهم باختلاق الواقعة، واعترفوا أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة أنهم وجدوا أعمال السحر الخاصة باللاعب مؤمن زكريا في المقابر.

دفاع المتهم الرابع بقضية السحر المفبرك لمؤمن زكريا: موكلي تصرف بحسن نية

فيما أكد المحامي محمد مسعد دفاع المتهم الرابع مصطفى، أن موكله لم يكن لديه أي علم بما جرى وأن دوره كان بسيطًا ولا يحمل أي سوء نية تجاه اللاعب.

وبحسب الدفاع، المتهم الأول هو الذي عثر على الدمية التي تحمل طلاسم تخص مؤمن زكريا، واتصل بمصطفى لإبلاغه بالعثور عليها.

وأوضح الدفاع أن مصطفى، بحسن نية، أبلغ اللاعب مؤمن زكريا مباشرةً بما حدث، ما يُظهر أنه لم يكن جزءًا من أي مخطط أو مؤامرة ضد اللاعب.

كما أكد الدفاع أن موكله لم يكن لديه علم بفبركة السحر، وبالتالي، لا ينبغي اعتباره مسؤولًا عن هذه الاتهامات.

محامي مؤمن زكريا يكشف سبب عدم حضور موكله لجلسة المتهمين بفبركة السحر

قال هيثم الفاوي محامي مؤمن زكريا: إن اللاعب رفض حضور جلسة محاكمة المتهمين بفبركة السحر، لمعاناته من حالة نفسية سيئة بعد الواقعة.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لفيتو: إن المتهمين التقطوا صورا وفيديو للاعب رغما عنه، مشيرا إلى أنهم رفضوا حذفها مما سبب له حالة نفسية سيئة، بالإضافة لما فعله المتهمون في واقعة السحر المفبرك.

بيان النيابة العامة عن الواقعة

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

