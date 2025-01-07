لاعبو الأهلي يوجهون التحية لمؤمن زكريا خلال مباراة سموحة بالدوري (صور)

الدوري المصري، حرص لاعبو النادي الأهلي علي التوجه لتحية مؤمن زكريا نجم القلعة الحمراء السابق المدرب المساعد بنادي سموحة، وذلك خلال مباراة الفريق أمام سموحة، والتي تجمع بينهما الآن علي ستاد القاهرة ضمن بطولة الدوري.

ويتقدم النادي الأهلي علي نظيره سموحة بهدف محمد مجدى أفشة لاعب الأحمر، والذي سجله في مرمي سموحة في الدقيقة 45+3 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26 وتم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض يحيي عطية الله لاعب الأهلي، لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

وتبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث غابت الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين بالتعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، والخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا.

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