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رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة أكسفورد للمحاكمة الصورية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبل محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الطلاب الحاصلين على المركز الأول من التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة (برايس) التابعة لجامعة أكسفورد وذلك بحضور  شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة. 

رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الحاصلين علي المركز الاول في مسابقة جامعة أكسفورد للمحاكمة الصورية 

قدم  التهنئة للطلاب على هذا الإنجاز المتميز، مشيدًا بجهودهم واجتهادهم الذي أثمر عن تحقيق هذا المركز المتقدم، وأكد  على أهمية مثل هذه المسابقات في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم في مجالات قانون الإعلام والمرافعات القانونية.

كما أكد  محمد ضياء زين العابدين على دعم الجامعة المستمر لطلابها في مختلف الأنشطة الأكاديمية والثقافية، مشيرًا إلى أن الفوز في مثل هذه المسابقات يعكس مستوى التعليم والبحث العلمي في جامعة عين شمس

كما تعهد بتقديم كل الدعم للفريق من اجل ان تكون المشاركة في المسابقة الدولية على اعلى مستوى.

وفاز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وقد تكون فريق الكلية من طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق، وهم محمد وائل – الفرقة الثانية، وقد حصل الطالب على جائزة أفضل مترافع في المسابقة، أهلة عماد، الفرقة الثالثة، دعاء علي – الفرقة الثالثة، فرح باسم -– الفرقة الرابعة، كريم مدين،  الفرقة الرابعة، كريم ماجد - الفرقة الرابعة. وقام بتدريب الفريق كل من ريم جميع - الفرقة الرابع، وريم الشاذلي – طالبة دراسات عليا وتأهل الفريق للمشاركة في المسابقة الدولية التي تجري في جامعة أكسفورد في بريطانيا في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025.

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