انطلاق فعاليات البرامج التدريبية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات البرامج التدريبية التعليمية التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب - اللجنة العلمية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الاعمال.

انطلاق فعاليات البرامج التدريبية التعليمية التي ينظها اتحاد طلاب جامعه عين شمس

وجاءت أولى الدورات لأكثر من ثلاثين طالب وطالبة في مجالات تطوير تطبيقات الموبايل أساسيات التعامل مع الكهرباء.

يذكر أن الدورات التدريبية التي تقام لمدة ثلاثة أسابيع ويعقبها اختبار للتحقق من مدى استفادة الطلاب تُعقَد في المجالات التالية:

معسكر تدريب المهارات المستقبلية

تطوير تطبيقات الموبايل

أساسيات التعامل مع الكهرباء

الطباعة ثلاثية الأبعاد

الهندسة العكسية باستخدام الماسح ثلاثي الأبعاد

تصنيع الأجزاء ثلاثية الأبعاد باستخدام

جدير بالذكر ان هذه الدورات والتي من شأنها صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم العلمية تقدم بالكامل على نفقة ميزانية اتحاد طلاب الجامعة بدون اي تحمل من الطالب وذلك بمركز الإبتكار وريادة الأعمال.

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