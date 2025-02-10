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خارج الحدود

حريق ضخم بخط غاز في أوزبكستان

حريق خط انابيب غاز
حريق خط انابيب غاز بأوزبكستان، فيتو

 اندلع حريق كبير اليوم الإثنين نتيجة تسرب غاز في خط أنابيب يقع في ولاية بخارى بوسط أوزبكستان، حسبما أعلنت السلطات.

 

حريق ضخم بخط أنابيب للغاز في أوزبكستان 

 وأفادت وزارة الطاقة في بيان لها بتسرب غاز في خط أنابيب الغاز الرئيسي بقطر 1020 ملم الذي يمر بولاية بخارى، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف البيان أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة آثار الحادث، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

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 قيود مؤقتة على عمل محطات الوقود 

وفي البداية، أعلنت وزارة الطاقة أنها ستفرض  قيودا مؤقتة  على عمل محطات الوقود في مناطق البلاد من أجل ضمان استمرار إمداد الغاز الطبيعي للسكان والمرافق الاجتماعية، وذلك حتى عودة الوضع إلى طبيعته.

لكن في وقت لاحق عدلت الوزارة إعلانها وقالت إن محطات تعبئة غاز الميثان لن تغلق وتقرر استمرار عملها حسب الطلب ومستوى الضغط في أنابيب الغاز.

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