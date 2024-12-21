السبت 21 ديسمبر 2024
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سياسة

نائب رئيس العربي الناصري: قرار الأمم المتحدة الأخير يؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

نائب رئيس العربي
نائب رئيس العربي الناصري محسن جلال،فيتو

 قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره، خطوة على طريق استعادة الحق الفلسطيني وتاكيد حقه في إقامة دولته على كامل ترابه.

كما أكد أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيًا وغير قابل للتصرف، ومُعترفًا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، خاصة وأن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعومًا بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، الأمر الذي يُشكل ضغطا على دولة الاحتلال  ويمثل جرس إنذار لإسرائيل لوقف حالة الاستيطان في الأراضى المحتلة وتطبيق سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة لإجبار الفلسطينيين على الهجرة وترك أراضيهم.

 

قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية

وتابع أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسًا قانونيًا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

 

ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلى 

وطالب الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسامات  الداخلية من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة  صوتت بأغلبية ساحقة الأربعاء الماضي لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.

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الجمعية العامة للامم المتحدة الشعب الفلسطيني الفصائل الفلسطينية إسرائيل الانتهاكات الاسرائيلية

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