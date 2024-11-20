الفيتو الأمريكي يعرقل مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلت مشروع قرار أعدته الدول "العشرة" غير دائمة العضوية في المجلس، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

واشنطن تعرقل قرار وقف إطلاق النار

وقال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن: إن "مشروع القرار يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن ننظر إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب".

وأوضح أن الوقف غير المشروط لإطلاق يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به.

وأكد أنه "ينبغي أن تيسر إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

إسرائيل تشن حربا انتقامية علي غزة

ومنذ شنت إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

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