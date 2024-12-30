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خارج الحدود

والد جندي إسرائيلي أسير بغزة يطلب من الجنائية الدولية إجبار نتنياهو على وقف الحرب

كريم خان، فيتو
كريم خان، فيتو

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير اليوم الاثنين، أن والد جندي إسرائيلي أسير بغزة، يدعى نمرود كوهن سيلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

 

والد جندي أسير: فقدت الثقة بحكومة نتنياهو

 ونقلت الصحيفة عن والد الجندي الأسير بغزة قوله:" إنه سيطلب من خان زيادة الضغط على نتنياهو لوقف الحرب وإبرام صفقة".

وأضاف والد الجندي الأسير:" فقدت الثقة بحكومة نتنياهو ويجب الضغط عليها من الخارج".

وفي السياق ذاته علق أسير إسرائيلي سابق في غزة يدعى لويس هير، على تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية تحدث عن تعرض الأسرى الإسرائيليين في القطاع لعنف جسدي.

 

أسير إسرائيلي يكذب ادعاءات حكومة نتنياهو

 ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن  لويس هير قوله: لم يحدث أي تواصل جسدي مع الخاطفين.

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وأضاف الأسير الإسرائيلي:" الخاطفون تعاملوا معنا بطريقة طبيعية نسبيا والشتاء كان فظيعا وأتصور أنه أسوأ في الأنفاق".

وفي السياق ذاته أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أنه  لا يوجد أي تقدم في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.

مكتب نتنياهو ينفي الاقتراب من صفقة مصغرة مع حماس 

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،  نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

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نتنياهو الجنائية الدولية غزة أسير إسرائيلي

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