100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

قال رامي روماني المخرج المصري عالم المصريات المسئول عن إخراج فيلم اليوتيوبر الأمريكي "مستر بيست" بـ الأهرامات: "كنت أتمنى أن أقدم عملا جيدا للدولة المصرية في الإخراج والإنتاج والدولة ساعدتنا بقوة في إجراءات تصوير فيديو الأهرامات".

وأضاف روماني خلال حديثه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: تم إجراء معاينة للأماكن التي سيتم التصوير فيها داخل الأهرامات، اليوتيوبر مستر بيست يعشق المغامرات خاصة في الأماكن الأثرية.



قصة المقبرة المدفونة

ولفت إلى أنه توجد مقبرة مدفونة تحت نفق يصل الي 300 قدم تحت الأرض بعد أبو الهول وممنوع على السائحين زيارتها بسبب نقص الأكسجين ولكن تم السماح والتسهيل لنا من إدارة الأهرامات بالتصوير فيها.

انبهار مستر بيست

وقال اليوتيوبر مستر بيست أن بمصر عجائب لا يوجد مثلها في العالم وكان منبهرا للغاية اثناء التصوير، وكان هناك مخاوف من نقص الأكسجين داخل الأعماق في الأهرامات وهذا أثر علينا اثناء التصوير، ولكن كان هناك شغف لمعرفة أسرار الحياة داخل الأهرامات وأبو الهول.

مشاهدات فيلم الأهرامات المتوقعة

وأكد: من المتوقع أن تتخطى مشاهدات الفيديو الـ400 مليون مشاهدة، مشيرًا إلي أنه تم تصوير 100 ساعة داخل الأهرامات على مدار 5 أيام.



ولفت إلى أن الحجرات المخفية بالقرب من غرف الدفن كانت لغزا كبيرا داخل الأهرامات، مؤكدًا أن من قاموا ببناء هرم خوفو سجل اسمه داخل الهرم للتأكيد على أن المصريين هم بناة الأهرامات.



حقيقة غلق الأهرامات

وأشار: تم تسجيل فيديو الأهرامات بعد مغادرة السياح في المواعيد الرسمية، لم يتم غلق المنطقة الأثرية خلال تسجيل 100 ساعة داخل الأهرامات.

إيرادات مصر من فيلم الأهرامات لمستر بيست



وأكد: أن الدولة المصرية حصلت من مستر بيست فقط على أكثر من 600 ألف دولار



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