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شركات السياحة تستغيث: احتكار التذاكر يهدد الموسم

عمرة رمضان للأثرياء فقط.. شركات السياحة فى ورطة وارتفاع جنونى فى أسعار الطيران.. سعر التذكرة يبدأ من 35 ألف جنيه ولا تتوفر

عمرة رمضان
عمرة رمضان

تواجه شركات السياحة فى مصر أزمة غير مسبوقة فى تنظيم رحلات عمرة شهر رمضان هذا العام، بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار تذاكر الطيران، واحتكار بعض الشركات للتذاكر، ما أدى إلى نقص الرحلات وزيادة الضغط على المقاعد المتاحة، ومع تخطى تكلفة العمرة الاقتصادية حاجز الـ 90 ألف جنيه، وبلوغ برامج الـ 5 نجوم أكثر من 400 ألف جنيه، أصبح أداء المناسك حلمًا بعيد المنال للكثيرين.

وفى ظل هذه الأزمة، تحاول شركات السياحة البحث عن حلول بديلة، مثل تنظيم رحلات برية أو تقديم برامج عمرة شعبية بأسعار أقل، فيما تتعالى المطالب بتدخل وزارة الطيران المدنى لزيادة الرحلات وخفض الأسعار لإنقاذ موسم العمرة من الانهيار.

 

أقل سعر لبرامج العمرة الاقتصادية أكثر من 90 ألف جنيه

عادل شعبان عضو غرفة شركات السياحة، قال لـ “فيتو” إن رحلات العمرة أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا خاصة فى ظل الزيادات الكبيرة التى ستشهدها برامج العمرة لشهر رمضان، خاصة بعدما وصل أقل سعر لبرامج العمرة الاقتصادية أكثر من 90 ألف جنيه، بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار تذاكر الطيران والزيادات العادية فى أسعار الفنادق والخدمات المقدمة للمعتمرين أثناء عمل المناسك بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن شركات السياحة تواجه أزمة كبيرة فى حجز تذاكر طيران موسم عمرة شهر رمضان بسبب احتكار بعض شركات الطيران لتذاكر الطيران فى مصر، وتقوم بعض شركات الطيران الخاص والشركات الأجنبية الأخرى العاملة بالسوق المصرى كالخطوط السعودية، بتقييم الأسعار بناء على الأسعار المعلنة من شركة الطيران الرئيسية والمعتمدة فى مصر، مشيرا إلى أن تذاكر الطيران تمثل حاليا أكثر من 40% من قيمة برنامج العمرة.

 

أقل أسعار تذاكر طيران عمرة شهر رمضان تبدأ من 35 ألف جنيه

وأشار إلى أن أقل أسعار تذاكر طيران عمرة شهر رمضان تبدأ من 35 ألف جنيه، مشيرا إلى أنها غير موجودة حاليا، ما دعا أصحاب شركات السياحة وغرفة شركات السياحة لمطالبة وزارة السياحة والآثار للتدخل لدى وزارة الطيران المدنى لطرح رحلات إضافية إلى السعودية لنقل المعتمرين الراغبين فى عمل مناسك عمرة شهر رمضان، وتخفيض أسعار تذاكر السفر لتلبية الطلب المرتفع على حجز التذاكر.

وأوضح أن شركات السياحة تواجه أزمة كبيرة مع المعتمرين بسبب الأسعار الحالية لبرامج العمرة، مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية لمدة 30 يوما تبدأ من 90 ألف جنيه، ويكون فيها أماكن إقامة المعتمرين بمكة المكرمة بعيدا عن الحرم المكي، فيما وصلت أسعار برامج العمرة 5 نجوم إلى أكثر من 400 ألف جنيه بما يمثل أعلى من أسعار برامج الحج للعام الجاري.

 

أسعار برامج العمرة الاقتصادية

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار تذاكر طيران العمرة اضطرت عددا من الشركات للبحث عن بدائل لتنظيم رحلات لسفر الراغبين فى عمل مناسك عمرة شهر رمضان، واتجه عدد من شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة البرية والتى تكون فيها أسعار البرامج منخفضة نسبيا عن أسعار برامج العمرة الاقتصادية فى ظل الحالة الاقتصادية التى يمر بها المواطن المصري.

وأوضحت المصادر ان عددا أخر من شركات السياحة بدأ فى طرح أسعار برامج للعمرة تحت مسمى العمرة الشعبية وتمتد لـ 30 يوما، وتبدأ اسعارها من 55 ألف جنيه، وفيها يتم تسكين المعتمرين فى مساكن تبعد عن الحرم المكى بمسافة تبدأ من 3 كيلو متر، وتكون الشركات ملتزمة بتوفير شاتل باص لنقل المعتمرين من أماكن إقامتهم إلى الحرم المكى والعكس، وتكون المدة البينية بين موعد سفر المعتمرين وعودتهم بذلك النوع من البرامج أكثر من شهر.

 

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شركات السياحة فى مصر برامج العمرة الاقتصادية أسعار تذاكر الطيران موسم العمرة

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