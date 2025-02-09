الأحد 09 فبراير 2025
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تريند

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

مستر بيست في تحدي
مستر بيست في تحدي الـ100 ساعة بأهرامات الجيزة، فيتو

عادمستر بيست، أشهر يوتيوبر في العالم، إلى تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد بثه لفيديو وصفه بأنه "أعظم فيديو في تاريخه"، من داخل الهرم الأكبر، حيث قدم مستر بيست فيه تحدي الـ 100 ساعة في قلب هضبة أهرامات الجيزة، التي وصفها بـ "الأيقونية".

تحدي مستر بيست في أهرامات الجيزة يستقطب 37 مليون مشاهد


عرض مستر بيست أو جيمي دونالدسون، اليوتيوبر الأشهر عالميًا،  صوره ومقطع فيديو من وسط الأهرامات، حلقة جديدة من برنامجه الشهير، بعنوان قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات، على قناته بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، التي يتابعها 359 مليون شخص في العالم، وحقق الفيديو مشاهدات قياسية بلغت 39 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من عرضه للفيديو، الذي وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه"، وقد نشر مستر بيست سابقًا “إنه اتفق مع مصر بأنه يستأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة، أي 4 أيام تقريبًا!”.

 

مستر بيست في أهرامات الجيزة، فيتو
مستر بيست في أهرامات الجيزة، فيتو


كانت حلقة "مستر بيست" في الأهرامات، عبارة عن مغامرة استكشافية غير مسبوقة داخل الأهرامات الثلاثة، حيث قام مستر بيست وفريقه بالوصول إلى أعماق 30 مترًا أسفل الأرض، وشاهدوا غرف يُعتقد أنها كانت غرفة دفن الملك وكان من المفروض أن يتواجد بها جثمان أحد ملوك مصر القديمة، الأمر الذي رفضه البعض مؤكدين أن التابوت المتواجد في الغرفة هو صندوق لتوليد الطاقة.

مستر بيست مع زاهي حواس في إحدى المقابر، فيتو
مستر بيست مع زاهي حواس في إحدى المقابر، فيتو


أبهر مستر بيست العالم من خلال تصوير الفيديو الأعظم في الأهرامات بتقنيات تصوير ومونتاج متقدمة ومبهرة للغاية، فجذب عشرات الملايين من المتابعين حول العالم لمشاهدة فيديو مستر بيست ورفاقة داخل الأهرامات، إحدى معجزات العالم السبعة. 

الفيديو الأعظم في تاريخ مستر بيست داخل أهرامات الجيزة


جمع مستر بيست في مقطع الفيديو الأعظم في تاريخه داخل أهرامات الجيزة بين الترفيه والإثارة والمسابقة لمعرفة واستكشاف مزيد من أسرار الأهرامات وبنائها وأسرار الحضارة المصرية القديمة، وقام بدفن لعبة للمستقبل ثمنها عشرة آلاف دولار، وطرح تساؤل مثير للجمهور، عن الكائنات الفضائية، وعما إذا كان لها دور في بناء الأهرامات، بحسب مزاعم البعض، الأمر الذي نفاه المصريين.


جذب فيديو مستر بيست عن الأهرامات أنظار العالم، التي توجهت إلى حيث أهرامات الجيزة لمشاهدة مغامرة مستر بيست، الذي حرص  على استقطاب المشاهدين العرب، حيث تمت ترجمة الحلقة إلى اللغة العربية الفصحى، مساهمًا في جذب أنظار العديد من السائحين في العالم إلى الأهرامات.
أثارت حلقة مستر بيست "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات" ردود أفعال واسعة وجدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن عدد التعليقات التي جاءت على مقع الفيديو على اليوتيوب تعدت الـ 40 ألف تعليق.
علق البلوجر راج عمار فقال: "إنها مغامرة خارقة يمكن مشاهدتها، وأنا كمصري أحب رؤية أسرار وجمال الأهرامات وأن تقدم بمثل هذه الطريقة الفريدة"
وقال بعض النشطاء: "تجاوزت حلقة اليوتيوبر الأمريكي "مستر بيست" عن الأهرامات أكثر من 39 مليون مشاهدة في 17 ساعة فقط من طرحها  الفيديو حقق انتشارًا واسعًا حيث وصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل إنتاجات "مستر بيست" على الإطلاق، وذلك ضمن تحدي الـ 100 ساعة من أهرامات الجيزة، فيديو مستر بيست تريند في تركيا مش بس في مصر"

مستر بيست ورفاقة في أهرامات الجيزة، فيتو
مستر بيست ورفاقه في أهرامات الجيزة، فيتو

 

هل ينجو مستر بيست من اللعنة؟


أما البلوجر شيماء فقد علقت على ما وصفه مستر بيست بـ "اللعنة"، فقالت: " شفت كام دقيقه وفيه احتماليه مش قليله ان الراجل ده بتلبس فيه قريه اسمها صان الحجر تبع مركز بسيون دى كانت عاصمة فى وقت ما فى مصر القديمه تقريبا، ودى اللي جاى منها المسلة اللي فى المتحف الكبير، كم الحكايات عن اللى حصل لناس كانت بتحفر علشان ترمى اساس  لبيوتها هناك يعمل مسلسلات ٢٠ موسم وللأسف فيهم قصص حزينه جدا.. بس بما ان مستر بيست ده كان معه أناس من وزارة الآثار فأكيد مظبطين الحوار ده، كمان المقابر السرية اللى دخلها ممنوعه للجمهور بس دخلها أثريين قبلها والرصد بتاعها مفكوك...".

مستر بيست وزاهي حواس بالهرم، فيتو
مستر بيست وزاهي حواس بالهرم، فيتو


البلوجر الهندي ديفال يقول: "لقد ذهب السيد العشريني مستر بيست إلى أهرامات مصر وهو يبحث في كل ثقوبها يبدو أن الشهرة والمال لهما بعض الفوائد، ويمكنك أن ترى أشياء لم يرها أحد منذ أربعة آلاف وخمسمائة عام. هناك سلسلة من الأنفاق تحت مدينة برسبوليس، ولو رأيتها وشاهدت أهرامات مصر لما رغبت في تدمير أي شيء آخر في الحياة.. هناك أماكن في الأهرامات جعلتني أبكي حقًا أعلى وأدنى النقاط، حتى عند بوابة أوزوريس، كانت هناك مياه فيها تحت مدينة برسبوليس، توجد حفر وأنفاق مخيفة للغاية، وسيكون من العار ألا تراها."
وعلق البلوجر يوسف بركات " فيديو مستر بيست جميل جدا بس حابب اقول الكلام المهم ده فكرة أن دي حاجات أول مرة حد يشوفها دي مش حقيقه لو انت دورت عن الاهرامات هتبقى عارف الحاجات دي كمسلمات خلي بالك بقي الكام سنة الأخيرة في حرب شديدة جدا بين المؤرخين وعلماء الاثار سواء المصريين او الاجانب عن فتره بناء الأهرامات".
وتشتهر مقاطع فيديو مستر بيست بحجم إنتاجها الضخم، وتتضمن تحديات بملايين الدولارات، ومبادرات خيرية، وتجارب استثنائية تحدث مرة واحدة في العمر.
وقال مستر بيست، في تصريحات مسبقة، إنه سيقوم بعمل محتوى جنوني، ومن بين الأمور اللي يخطط لها هو النوم داخل أحد الأهرامات، ليتأكد من تأثيرها على جسده، وبعض نظريات المؤامرة تقول أن من ينام في الأهرامات تحدث له أمور غريبة وخارقة للطبيعة.

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