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السياحة والآثار تشارك في المؤتمر الإسباني المصري للضيافة والتراث

المؤتمر الدولي الإسباني
المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث
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شاركت وزارة السياحة والآثار في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث في دورته الثانية والذي نظمه بالقاهرة معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بالتعاون مع كلية السياحة والتجارة بجامعة كمبولتنسيه بإسبانيا.

المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث

وأُقيم المؤتمر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بهدف خلق فرصة للمتخصصين الإسبان والمصريين في مجال السياحة والضيافة والتراث للالتقاء وتبادل المعرفة والعلم والخبرات، وتعزيز بيئة تعاونية لتبادل ونشر المعرفة والاكتشافات العلمية والمناهج المبتكرة المتعلقة بالتحولات العالمية في هذه المجالات، بالإضافة إلى إنشاء منصة شاملة للمتخصصين الاقتصاديين وقادة صناعة الضيافة وممثلي المنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية. 

تمكين المجتمع في السياحة المستدامة والتراث الثقافي

وقامت الدكتورة سها بهجت بإدارة إحدى الجلسات الحوارية التي عُقدت بعنوان "دور تمكين المجتمع في السياحة المستدامة والتراث الثقافي"، أكدت خلالها على أن تحقيق التوازن بين تنمية السياحة والحفاظ على الهوية الثقافية يشكل تحديًا مستمرًا، ولا يمكن تحقيقه دون إشراك المجتمعات المحلية كأصحاب مصلحة رئيسيين في العملية، لافتة إلى أنه عندما يكون للأفراد دور في تطور السياحة في بلدهم، فإنهم لا يستفيدون اقتصاديًا فحسب، بل يشعرون أيضًا بالفخر في حماية تراثهم والمواقع التاريخية ببلدهم ومحيطهم الطبيعي.

كما أشارت إلى أن تمكين المجتمعات يلعب دورًا حاسمًا في جعل السياحة مستدامة، حيث أن منح السكان المحليين دورًا أكبر يخلق تجارب أكثر أصالة للزائرين، ويدعم الأعمال المحلية، ويعزز ممارسات السياحة المسئولة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر زاروا خلاله المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة ومنطقة مجمع الأديان، وذلك بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ضم 65 متحدثًا أجنبيًا من بينهم 24 متحدث من دولة إسبانيا، و25 متحدثًا مصريًا، ودارت الجلسات حول موضوع المؤتمر" حان الوقت لتبادل الخبرات"، والذي سلط الضوء على روح التعاون بين المجتمعات الأكاديمية في إسبانيا ومصر في مجالات السياحة والضيافة والتراث والعمارة والآثار وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

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وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق رأس سدر جامعة كمبولتنسيه اسبانيا

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