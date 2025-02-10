تشييع جثمان الشاب محمود أشرف شهيد الغربة ببنها

شيع المئات من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، جثمان الشاب محمود أشرف شهيد الغربة ولقمة العيش، ودفنه بمقابر العائلة بالشموت، الذي توفى صعقا بالكهرباء بعد عودته من صلاة العصر أثناء وجوده في العمل بمطعم شهير بالسعودية.

جثمان الشاب محمود أشرف شهيد الغربة ولقمة العيش ببنها

وسادت حالة من الحزن الشديد بالقرية ببنها، حيث شارك المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، وعقب دفن الجثمان أصطف أهالي المتوفي لتلقي عزاء المشيعين، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الشاب محمود أشرف شهيد الغربة ولقمة العيش في الثالثة والعشرين من عمره، كان يحلم بتحقيق مستقبل أفضل لعائلته في السعودية.

تفاصيل وفاة الشاب محمود أشرف شهيد الغربة ولقمة العيش بنها

نشأ في قرية الإصلاح الزراعي عزبة البرنس التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، وقرر السفر إلى المملكة بحثًا عن فرصة عمل لتحسين وضعه المالي، ولم يكن يعلم أن هذه الرحلة ستكون الوداع الأخير لأهله وأصدقائه.

البداية عندما وصل محمود إلى السعودية منذ 5 أشهر وبدأ البحث عن عمل حتى تمكن من الحصول على وظيفة في محل شهير بالسعودية، بدأت رحلة العمل الشاقة التي تتضمن الاستيقاظ المبكر كل يوم، محاولًا تأمين لقمة عيشه رغم التعب والمشقة.

أثناء عمله يوم الثلاثاء الماضي، تعرض محمود لصعق كهربائي شديد بعد عودته من صلاة العصر، وكان محمود قام بإبلاغ المسؤولين عن الصيانة في المحل أكثر من مرة على العطل في إحدى الثلاجات، حيث سقط محمود على الأرض فاقدًا حياته أمام أعين أصدقائه.

تفاصيل اللحظات الأخيرة لحياة محمود شعيد لقمة العيش

وذكر أحد أصدقاء الضحية تفاصيل اللحظات الأخيرة لحياة محمود ببنها، مؤكدًا أن محمود الابن الوحيد على فتاتين وهو أكبرهم وكان شابًا مكافحًا ومواظبًا على الصلاة وكان محبوبا من اهل قريته من داخلها وخارجها.

وأضاف على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستخراج شهادة وفاة المجني عليه، واستصدار قرار الإفراج عن الجثمان وإعداد تصريح شحنهما، وطالب القنصلية والمصريين في الخارج على متابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظًا على حقوق المجني عليه.

شهيد الغربة ولقمة العيش ببنها،فيتو

شهيد الغربة ولقمة العيش ببنها،فيتو

شهيد الغربة ولقمة العيش ببنها،فيتو

شهيد الغربة ولقمة العيش ببنها،فيتو

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