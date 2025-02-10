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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يرد حق والده في نهاية مسلسل فهد البطل

فهد البطل
فهد البطل

 تشهد أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، قيام فهد برد حق والده الذي تم قتله خلال الحلقات الأولى من العمل.

وأكد أحد العاملين في المسلسل أن الحلقات النهائية سوف تشهد العديد من المفاجآت ومن أهمها تولي فهد عمودية القرية التي يسكن فيها.

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراع شديد بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

 

والمسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

 

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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