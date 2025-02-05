خلافات بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي وجود خلافات بينه وبين كناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين.

وتطلب كناريا من فهد خلال أحداث المسلسل الطلاق بسبب الخلافات التي وقعت بينهما.

وانتهى صناع العمل من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وأكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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