جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول إدارة الوقت بمركز شباب المروة (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية حول إدارة الوقت بمركز شباب المروة في محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

أبرز محاور الندوة

وتناولت الندوة عنده محاور حول استراتيجيات تنظيم الوقت، تحديد الأولويات، والاستفادة من التخطيط الزمني في تطوير المهارات الشخصية والمهنية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

استعراض الطرق العلمية لتعزيز الإنتاجية

أدار الندوة الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية في جامعة قناة السويس، الذي استعرض طرقًا عملية لتعزيز الإنتاجية وتقليل ضغوط العمل والدراسة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

المشرفون على الندوة

وأشرف على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

كما أشرفت على تنظيم الفعالية إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، التي أكدت على دور الجامعة في نشر الوعي بأهمية إدارة الوقت وتوظيفه بشكل فعال لتحقيق التنمية الذاتية والمهنية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أهمية استثمار الوقت

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية استثمار الوقت كعامل رئيسي في تحقيق النجاح، مشددًا على ضرورة وضع خطط زمنية واضحة تساعد الأفراد على تحقيق أهدافهم بكفاءة.

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