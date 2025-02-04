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قتل زوجته وراح صلى العشاء جماعة، جريمة بشعة تنتهي بالإعدام في المنيا

قتل زوجته وراح صلى
قتل زوجته وراح صلى العشاء جماعة

 في جريمة هزت محافظة المنيا، أقدم محمد سليمان على قتل زوجته ياسمين محمد فتحي، في حادثة تعكس صراعًا عائليًا دام في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

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تعود تفاصيل القضية إلى الثامن من يونيو 2022، حيث نشبت خلافات حادة بين الزوجين الكائنين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بسبب تدخل عائلة المتهم في حياتهما اليومية، مما أدى إلى تصاعد التوترات.

تزوج محمد وياسمين في عام 2019، لكن الزواج لم يكن سعيدًا، كان الزوجان يقيمان مع عائلة محمد، مما زاد من حدة الخلافات بينهما، ومع بدء الحمل الثاني لياسمين، تصاعدت الأزمات، وبدلًا من محاولة إصلاح الأمور، اختار محمد اتخاذ قرار مأساوي.

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في لحظة من الانفعال، نفذ محمد جريمته بطريقة وحشية، بعد أن خنق ياسمين، أجبرها على تناول سم، ثم أخفى جثتها داخل عربة كارو وسط الحشاش، وبعد أن تأكد من وفاتها، ألقى بها في إحدى الترع الجانبية.

الغريب أنه عاد إلى منزله وتوجه إلى المسجد، حيث صلى العشاء في جماعة، متظاهرًا بأنه يبحث عن زوجته المفقودة.

عقب العثور على جثة ياسمين في إحدى ترعة قرى مركز أبوقرقاص بدأت التحقيقات التي قادها رجال الشرطة، وأظهرت الأدلة تورط محمد في الجريمة، حيث وُجهت له تهمة القتل العمد، وأظهرت التحريات أن الخلافات الزوجية المستمرة كانت الدافع وراء الجريمة.

في المحكمة، تم تقديم الأدلة والشهادات، وأكدت المحكمة أن محمد كان مدركًا تمامًا لما قام به، وفي حكم قاسي، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بالإعدام عليه، معتبرة أن جريمته تستحق أقصى عقوبة.

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