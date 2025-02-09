الأحد 09 فبراير 2025
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مصرع طفلة اصطدمت بها سيارة في المنيا

إسعاف
إسعاف

اصطدمت سيارة بطفلة أثناء عبورها الطريق في إحدى قرى المنيا، مما أدى إلى مصرعها.

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وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفلة صدمتها سيارة "جامبو" أثناء عبورها الطريق أمام موقف قرية الزاوية القبلية التابعة لمركز المنيا.

مصرع طفلة في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ر.م.أ" 7 سنوات، تلميذة في الصف الأول الابتدائي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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