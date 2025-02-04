إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في المنيا

أصيب 4 أشخاص من إثر واحدة بالتسمم في مدينة المنيا، تم نقلهم الي المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة أسرة بالتسمم في منطقة دماريس بمدينة المنيا.

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 افرد من أسرة واحدة بالتسمم من بينهم "د.ف.ع" 44 عام، "ر.م.ح" جميعهم من أسرة واحدة ومقيم في منطقة دماريس.

مستشفى الصدر بالمنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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