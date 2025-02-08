عقب مصرع 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين، محافظ المنيا يتوعد بعقوبات رادعة للمخالفين

بعد أن شهدت المنيا يومًا مأساوية منذ صباح اليوم السبت، حتى فترة الظهيرة والذي أسفر عن مصرع 9 وإصابة 15 آخرين في 3 حوادث طرق بالمنيا شدد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على تفعيل قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ الذى يحظر استخدام سيارات ربع النقل (البيك اب ) فى نقل المواطنين.

محافظ المنيا: عقوبات رادعة لمخالفي حظر استخدام سيارات البيك أب فى نقل الركاب

وأكد على الإسراع فى الانتهاء من منظومة استبدال البيك اب بميكروباص كوسيلة آمنة ومريحة للمواطنين.



وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن لمنع استخدام سيارات البيك أب فى نقل الركاب لعدم تعرضهم للخطر والحد من حوادث الطرق التى ينجم عنها العديد من الإصابات والوفيات وخاصة بين اهالى القرى والعمالة غير المنتظمة والمتاجرة بحياتهم والمغامرة بأرواحهم.

فتح باب التقدم لإحلال السيارات ربع النقل في المنيا



كان اللواء كدوانى منذ أغسطس الماضي وبعد أقل من شهر من توليه مهام مسئوليته قد أعلن فتح باب التقدم لإحلال السيارات ربع النقل إلى ميكروباصات وبدء تطبيق منظومة الاستبدال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة.



وفي وقت سابق، أطلق المحافظ مبادرة تبديل سيارات البيك اب بجميع المراكز والقرى حفاظا على أرواح المواطنين وتوالت المناشدات والتحذيرات لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد السائقين المخالفين لقرار حظر استخدام سيارات ربع النقل وذلك للقضاء هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين وتسئ للمنظر الحضاري بقرى ومدن المحافظة.

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