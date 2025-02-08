السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عقب مصرع 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين، محافظ المنيا يتوعد بعقوبات رادعة للمخالفين

محافظ المنيا يتوعد
محافظ المنيا يتوعد بعقوبات رادعة للمخالفين

بعد أن شهدت المنيا يومًا مأساوية منذ صباح اليوم السبت، حتى فترة الظهيرة والذي أسفر عن مصرع 9 وإصابة 15 آخرين في 3 حوادث طرق بالمنيا شدد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على تفعيل قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ الذى يحظر استخدام سيارات ربع النقل (البيك اب ) فى نقل المواطنين. 

محافظ المنيا: عقوبات رادعة لمخالفي حظر استخدام سيارات البيك أب فى نقل الركاب

وأكد على الإسراع فى الانتهاء من منظومة استبدال البيك اب بميكروباص كوسيلة آمنة ومريحة للمواطنين.


وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن لمنع استخدام سيارات البيك أب فى نقل الركاب لعدم تعرضهم للخطر والحد من حوادث الطرق التى ينجم عنها العديد من الإصابات والوفيات وخاصة بين اهالى القرى والعمالة غير المنتظمة والمتاجرة بحياتهم والمغامرة بأرواحهم.

فتح باب التقدم لإحلال السيارات ربع النقل في المنيا 


كان اللواء كدوانى منذ أغسطس الماضي وبعد أقل من شهر من توليه مهام مسئوليته قد أعلن فتح باب التقدم لإحلال السيارات ربع النقل إلى ميكروباصات وبدء تطبيق منظومة الاستبدال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة.


وفي وقت سابق، أطلق المحافظ مبادرة تبديل سيارات البيك اب بجميع المراكز والقرى حفاظا على أرواح المواطنين وتوالت المناشدات والتحذيرات لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد السائقين المخالفين لقرار حظر استخدام سيارات ربع النقل وذلك للقضاء هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين وتسئ للمنظر الحضاري بقرى ومدن المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته وأولاده في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

مصرع 9 وإصابة 11 آخرين إثر حادثين منفصلين في المنيا

11 مصابا، ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة مكروباص بالمنيا

مصرع 9 أشخاص، القبض على سائقي سيارتي النقل في حادث المنيا

بالأسماء.. هذه المستشفيات تستقبل ضحايا حادث المنيا

حادث مرعب.. تفاصيل حادث تصادم بالطريق الدائري فى المنيا.. 9 أشخاص إجمالى عدد الوفيات.. المحافظ يوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا (صور)

9 عمال.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم المنيا

ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

بشرى للقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعا غدا الأحد

اتحاد الكرة يعلن موعد غلق باب القيد الشتوي

منوعات

المزيد

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

سعر السكر اليوم،بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم،استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية