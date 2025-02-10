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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي السناتور كريس فان هولن بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الخارجية يلتقى
وزير الخارجية يلتقى السناتور كريس فان هولن، فيتو

 التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السناتور الديمقراطي "كريس فان هولن" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، في مستهل زيارته إلى واشنطن.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، منوها إلى ما تشكله الشراكة المصرية - الأمريكية والتعاون المشترك من ركائز أساسية فى سبيل دعم هذه الجهود.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مطولا وتبادلا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، حيث أبرز الوزير عبد العاطى جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وضمان استدامته، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، فضلا عن ضرورة البدء فى عملية التعافى المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، وبدون خروج الفلسطينيين من ارضهم التي يتمسكون بها.

وشدد على التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين. وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية ايجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية، يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطينى بحق تقرير المصير.

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وزير الخارجية والهجرة مجلس الشيوخ الشراكة المصرية - الأمريكية مصر وقف إطلاق النار فى غزة تهجير الفلسطينيين

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