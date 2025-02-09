الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

وزير الخارجية،فيتو
وزير الخارجية،فيتو

توجه  الدكتور بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وزير الخارجية في زيارة رسمية لواشنطن

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونجرس

تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

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