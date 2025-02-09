وزير الخارجية يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وزير الخارجية في زيارة رسمية لواشنطن

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونجرس.

تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.