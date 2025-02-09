بعد بايدن، ترامب يعتزم حرمان بلينكن وساليفان من الوصول إلى المعلومات السرية

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقييد وصول وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك ساليفان إلى المعلومات السرية.

وذكرت الصحيفة أن القرار بشأن بلينكن اتخذ على خلفية نشاطه في الحملة، والتي تضمنت محاولات فاشلة لإثبات تورط روسيا في قضية الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن.

وأضافت أن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، اللذين تعاملا في السابق مع قضايا ضد ترامب، قد يفقدان إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية أيضا.

وفي السابع من فبراير، قيد الرئيس الأمريكي وصول سلفه جو بايدن إلى المعلومات السرية، وكتب على منصة "إكس": "جو، أنت مطرود".

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