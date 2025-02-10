12 عرض رئيسي يدل على الإصابة بقصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية غير النشطة، هو عندما تنتج الغدة الدرقية عددًا قليلًا جدًا من الهرمونات، ويمكن أن تسبب المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية مجموعة واسعة من العلامات والأعراض، من التغيرات في الأداء العقلي إلى مشاكل الجهاز الهضمي.

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع أمام الرقبة، وتلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا حيويًا في تنظيم التمثيل الغذائي واستخدام الطاقة وتؤثر على جميع أعضاء الجسم تقريبًا.

ونستعرض في التقرير التالي 12 عرض رئيسي لقصور الغدة الدرقية.

1. التعب

التعب هو أحد أكثر أعراض قصور الغدة الدرقية شيوعًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يشعر العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة بـالإرهاق الشديد لدرجة أنهم غير قادرين على ممارسة يومهم كالمعتاد.

يحدث التعب بغض النظر عن مقدار النوم الذي يحصل عليه الشخص أو عدد القيلولة النهارية التي يأخذها، عادة ما يحسن علاج قصور الغدة الدرقية مستويات الطاقة لدى الأشخاص ووظائفهم.

2. زيادة الوزن

تساعد هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم وزن الجسم وتناول الطعام واستقلاب الدهون والسكر، وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية من زيادة الوزن وزيادة في مؤشر كتلة الجسم (BMI).

حتى الحالات الخفيفة من قصور الغدة الدرقية قد تزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، وغالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بهذه الحالة عن وجود وجه منتفخ بالإضافة إلى زيادة الوزن حول المعدة أو مناطق أخرى من الجسم.

3. آلام العضلات والمفاصل

يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية على عضلات الشخص ومفاصله بعدة طرق، مما يسبب:

أوجاع

آلام

تصلب

تورم المفاصل

رقة

ضعف

تشير الأبحاث أيضًا إلى وجود صلة بين اضطرابات الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب تورمًا مؤلمًا في بطانة المفاصل، ويساعد العلاج الفعال لكلا الحالتين الأشخاص على إدارة أعراضهم.

4. تغيرات في المزاج والذاكرة

من الشائع أن يعاني الأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية غير المعالج من:

القلق

الاكتئاب

اللامبالاة، أو الافتقار العام للاهتمام أو الشعور باللامبالاة

ضعف وظيفة الذاكرة

قلة الانتباه والتركيز

انخفاض الحالة المزاجية

بطء التفكير والكلام

يمكن أن تحدث هذه الأعراض لأن الدماغ يحتاج إلى هرمونات الغدة الدرقية للعمل بشكل صحيح، وتظهر الأبحاث أن انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن يسبب تغييرات في بنية الدماغ ووظائفه.

يمكن أن تنعكس هذه التغييرات في الدماغ بمجرد أن يبدأ الشخص العلاج.

5. الشعور بالبرد

يمكن لقصور الغدة الدرقية أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، وقد يشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية بالبرد طوال الوقت أو لديهم قدرة منخفضة على تحمل البرد.

يمكن أن يستمر هذا الشعور بالبرودة، حتى في غرفة دافئة أو خلال أشهر الصيف، وغالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية عن برودة أيديهم أو أقدامهم، على الرغم من أنهم قد يشعرون بأن أجسادهم بأكملها باردة.

ومع ذلك، فإن هذه الأعراض ليست حصرية لقصور الغدة الدرقية، ومشاكل الدورة الدموية أو فقر الدم يمكن أن تسبب أيضًا شعورًا بالبرد.

6. الإمساك

الهضم هو وظيفة أخرى في الجسم يمكن أن تتباطأ بسبب قصور الغدة الدرقية.

تشير الدراسات إلى أن الغدة الدرقية غير النشطة يمكن أن تسبب مشاكل في الحركة عبر الأمعاء ونشاط المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون.

تتسبب هذه التغيرات الهضمية في إصابة بعض الأشخاص بالإمساك.

يعرّف الأطباء الإمساك عادةً بأنه وجود أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع، وقد يعاني الشخص أيضًا من براز صلب أو صعوبة في إخراج البراز أو الشعور بعدم القدرة على إفراغ المستقيم بالكامل.

7. ارتفاع الكوليسترول

تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا حيويًا في إزالة الكوليسترول الزائد من الجسم عن طريق الكبد، وتعني مستويات الهرمون المنخفضة أن الكبد يكافح للقيام بهذه الوظيفة ويمكن أن ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم.

تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 13 في المائة من الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لديهم أيضًا قصور في الغدة الدرقية، ونتيجة لذلك، يوصي العديد من الخبراء بأن يقوم الأطباء بشكل روتيني باختبار الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لقصور الغدة الدرقية.

قد يساعد علاج مشكلة الغدة الدرقية في خفض مستويات الكوليسترول، حتى في أولئك الذين لا يتناولون أدوية خفض الكوليسترول.

8. بطء معدل ضربات القلب

قد يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية أيضًا من بطء معدل ضربات القلب، أو بطء القلب، ويمكن أن تؤثر مستويات الغدة الدرقية المنخفضة على القلب بطرق أخرى أيضًا، وقد تشمل هذه التأثيرات:

تغيرات في ضغط الدم

اختلافات في إيقاع القلب

شرايين أقل مرونة

يمكن أن يسبب بطء القلب ضعفًا ودوارًا ومشاكل في التنفس، وبدون علاج، قد تؤدي هذه الحالة القلبية إلى مضاعفات خطيرة، مثل ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو قصور القلب.

9. تساقط الشعر

يمكن أن تساهم اضطرابات الهرمونات غير المعالجة، بما في ذلك مشاكل الغدة الدرقية، في تساقط الشعر، وذلك لأن هرمونات الغدة الدرقية ضرورية لنمو وصحة بصيلات الشعر، وقد يسبب قصور الغدة الدرقية تساقط الشعر من:

فروة الرأس

الحاجبين

الساقين

أجزاء أخرى من الجسم

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة، وهي حالة مناعية ذاتية تسبب تساقط الشعر في بقع.

10. جفاف الجلد وضعف الشعر والأظافر

يؤثر قصور الغدة الدرقية على الجلد في طرق مختلفة ويمكن أن تسبب أعراضًا، مثل:

جفاف الجلد وخشونته

شحوب

جلد رقيق ومتقشر

قد يصاب الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية أيضًا بشعر جاف وهش وخشن أو أظافر باهتة ورقيقة تتكسر بسهولة.

تختفي هذه الأعراض عادةً بمجرد أن يبدأ الأشخاص في العلاج بهرمون الغدة الدرقية.

11. تضخم الغدة الدرقية

تضخم الغدة الدرقية هو تضخم الغدة الدرقية الذي يظهر على شكل تورم في قاعدة العنق، وتشمل أعراض تضخم الغدة الدرقية الأخرى:

السعال

بحة الصوت

مشاكل في البلع والتنفس

يمكن أن تؤدي العديد من مشاكل الغدة الدرقية إلى تضخم الغدة الدرقية، بما في ذلك التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية تلحق الضرر بالغدة الدرقية، مما يمنعها من إنتاج ما يكفي من الهرمونات.

12. تغيرات الدورة الشهرية

قد يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من فترات حيض غزيرة أو غير منتظمة أو نزيف خفيف بين الدورات الشهرية.

وقصور الغدة الدرقية يسبب هذه المشاكل لأنه يؤثر على الهرمونات الأخرى التي تلعب دورًا في الدورة الشهرية، مثل:

إضعاف تحلل هرمون الاستروجين

خفض كمية الجلوبيولين المرتبط بالهرمونات الجنسية

الأعراض المتأخرة لقصور الغدة الدرقية

يتطور قصور الغدة الدرقية ببطء وقد تمر الأعراض دون أن يلاحظها أحد لفترة طويلة، وفي حالة ترك قصور الغدة الدرقية دون علاج، فقد يصاب الشخص بالأعراض المتأخرة التالية:

انخفاض حاسة التذوق والشم

بحة الصوت

انتفاخ الوجه واليدين والقدمين

بطء الكلام

سماكة الجلد

ترقق الحاجبين

انخفاض درجة حرارة الجسم

بطء معدل ضربات القلب

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