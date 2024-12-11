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صحة ومرأة

تنظم ضربات القلب وحرارة الجسم، أهم وظائف الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

الغدة الدرقية في جسم الإنسان عبارة عن غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في أسفل الرقبة تحت الحنجرة يبلغ طولها حوالي 5 سم ووزنها 25-20 جراما في البالغين.

أهمية الغدة الدرقية في جسم الإنسان 

وقال الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة إن الغدة الدرقية مسؤولة عن إنتاج هرمونين مهمين هما:

الثيروكسين T4 ثلاثي يود 

الثيرونين T3 وهي هرمونات تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم التمثيل الغذائي- درجة الحرارة الجسم ومعدل ضربات القلب 

وتحتاج الغدة إلى اليود لإنتاج هرمونات T4 وT3 واليود هو معدن نادر لا يصنع داخل الجسم لذا يجب الحصول عليه من الغذاء مثل المأكولات البحرية ومنتجات الألبان أو الملح المحتوى على اليود.

وأشار إلى أن الغدة النخامية تعمل على تنظيم إنتاج TT4 من خلال الهرمون المنبه للغدة الدرقية TSH الذي تفرزه وهو يحفز الغدة الدرقية على إنتاج وإطلاق هرموناتها.

وأكد أن الغدة الدرقية هامة جدا لكثير من العمليات الفسيولوجية في الجسم مثل: 

نمو الجسم وتطوره.

تنظيم التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

المحافظة على درجة حرارة الجسم.

تنظيم وظائف القلب والأوعية الدموية.

 تطوير الدماغ والوظائف المعرفية والإدراكية

ما هو هرمون الغدة الدرقية؟


هرمون الغدة الدرقية هو الهرمون المسؤول بشكل أساسي عن التحكم في سرعة عملية التمثيل الغذائي في الجسم وفي الرضع، يعد هرمون الغدة الدرقية أمرًا بالغ الأهمية لنمو الدماغ. 

والهرمونات هي مواد كيميائية تنسق وظائف مختلفة في الجسم عن طريق نقل الرسائل عبر الدم إلى الأعضاء  وتجبر هذه الإشارات الجسم بما يجب فعله ومتى يفعل ذلك.

ويمثل هرمون الغدة الدرقية  مزيجًا من الهرمونين الرئيسيين اللذين تفرزهما الغدة الدرقية: الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3). 

ويشار إليهما  "هرمون الغدة الدرقية" لأن T4 غير نشط إلى حد كبير، مما يعني أنه لا يؤثر على خلايا الجسم، بينما T3 نشط. بمجرد أن تفرز الغدة الدرقية T4، تقوم بعض الأعضاء في الجسم بتحويله إلى T3 حتى يتمكن من التأثير على الجسم

تفرز الغدة الدرقية أيضًا هرمونًا يسمى الكالسيتونين للمساعدة في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم عن طريق تقليله.

كيف يتم التحكم في مستويات هرمون الغدة الدرقية؟


يتم التحكم في إنتاج وإطلاق هرمون الغدة الدرقية - الثيروكسين (t4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) - من خلال نظام  التغذية

ما هي وظيفة هرمون الغدة الدرقية؟


بمجرد أن تطلق الغدة الدرقية هرمون الثيروكسين (T4) في مجرى الدم، تقوم خلايا معينة في الجسم بتحويله إلى ثلاثي يودوثيرونين (T3) من خلال عملية تسمى إزالة اليود، وذلك لأن الخلايا التي تحتوي على مستقبلات تستقبل تأثير هرمون الغدة الدرقية تكون أكثر قدرة على استخدام T3 من T4. 

يمكن للخلايا في الأنسجة والغدد والأعضاء وأجهزة الجسم التالية تحويل T4 إلى T3:

الكبد.
الكلى.
العضلات.
الغدة الدرقية.
الغدة النخامية.
الأنسجة الدهنية البنية هذا النوع من الدهون ينتج الحرارة للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم في الظروف الباردة

الجهاز العصبي المركزي.

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يؤثر هرمون الغدة الدرقية (T3 وT4) على كل خلية وجميع الأعضاء في الجسم من خلال:

تنظيم معدل استخدام الجسم للسعرات الحرارية الطاقة.

 يؤثر هذا على فقدان الوزن أو اكتسابه ويسمى معدل الأيض.
إبطاء أو تسريع معدل ضربات القلب.
رفع أو خفض درجة حرارة الجسم.
التأثير على سرعة تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي.
التأثير على نمو الدماغ.
التحكم في طريقة انقباض العضلات.

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