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مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المرشحة السابقة للكونجرس،
المرشحة السابقة للكونجرس، فيتو

سخرت المرشحة السابقة للكونجرس عن ولاية تكساس الأمريكية فالنتينا جوميز من زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي 

ونشرت جوميز أمس الثلاثاء على حسابها في منصة "إكس"، صورة وهي تحمل سلاحا مع تعليق جاء فيه: "زيلينسكي يريد أسلحة نووية. أريد فقط من إدارة أمن النقل (وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية) إعادة إحدى قاذفات اللهب الخاصة بي. أنا لا أطلب الكثير".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات زيلينسكي عن تزويد بلاده بسلاح نووي تظهر الهوس الذي في داخله، والذي يعتبر المحطات النووية أداة للابتزاز.

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي أطلق هذه الدعوة أثناء مناقشته مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.

حيث قال إنه "إذا لم يتم منح أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي فإنها ستحتاج إلى طريقة أخرى للدفاع عن نفسها ضد روسيا في المستقبل".

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