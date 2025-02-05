مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

سخرت المرشحة السابقة للكونجرس عن ولاية تكساس الأمريكية فالنتينا جوميز من زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي

ونشرت جوميز أمس الثلاثاء على حسابها في منصة "إكس"، صورة وهي تحمل سلاحا مع تعليق جاء فيه: "زيلينسكي يريد أسلحة نووية. أريد فقط من إدارة أمن النقل (وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية) إعادة إحدى قاذفات اللهب الخاصة بي. أنا لا أطلب الكثير".

Zelenskyy wants nuclear weapons.



I just want @TSA to return one of my flamethrowers.



I’m not asking for much😂 pic.twitter.com/d5PFcJYVoW February 4, 2025

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات زيلينسكي عن تزويد بلاده بسلاح نووي تظهر الهوس الذي في داخله، والذي يعتبر المحطات النووية أداة للابتزاز.

"Give us back nuclear arms."



Ukraine’s President Zelenksy has issued the plea while discussing with Piers Morgan how the war with Russia can end.



Watch more tonight on YouTube from 8pm (UK) / 3pm (EST).



SUBSCRIBE: https://t.co/QR11ywsANx@ZelenskyyUa | @piersmorgan pic.twitter.com/Uuk1b30Y6r — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) February 4, 2025

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي أطلق هذه الدعوة أثناء مناقشته مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.

حيث قال إنه "إذا لم يتم منح أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي فإنها ستحتاج إلى طريقة أخرى للدفاع عن نفسها ضد روسيا في المستقبل".

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