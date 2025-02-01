اتحاد الكرة يخاطب كاف بشأن موعد قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب

منتخب الشباب، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يستفسر عن موعد بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

وجاءت هذه الخطوة من جانب مسئولي اتحاد الكرة بناء على طلب من أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

ويرغب أسامة نبيه في حسم قرعة أمم إفريقيا سريعا، حتى يتمكن من تحديد أطراف المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، من المنتخبات المشاركة في البطولة، بعيدا عن المنتخبات التي ستقع في مجموعة منتخب مصر.

منتخب الشباب يتلقى عرضا من الإمارات وتركيا

يعكف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه حاليا، على دراسة عروض المباريات الودية، التي لقاها الفريق لمواجهته وديا خلال معسكر فبراير المقبل.

وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005 عروضا من منتخب الإمارات ومنتخب تركيا لمواجهته وديا خلال معسكر فبراير المقبل، والذي يأتي ضمن إستعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب، المقرر إنطلاقها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

االجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

الإمارات وتركيا يعرضان مواجهة منتخب الشباب

وعرض كلا الجانبين الإماراتي والتركي استضافة منتخب الشباب في معسكر تدريبي وخوض مباراتين وديتين معه في شهر فبراير المقبل، وهو الأمر الذي يحسمه المدير الفني للفراعنة أسامة نبيه خلال الأيام القادمة.

موعد معسكر منتخب الشباب

حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، موعد معسكر الفريق في شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

وينطلق معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

نبيه يشيد بمعسكر يناير

وخاض منتخب الشباب معسكرا تدريبيا في يناير الجاري معسكرا تدريبيا بمشروع الهدف، تخلله مباراتين وديتين محليتين أمام بسيون وفاز فيها برباعية نظيفة، وأمام غزل المحلة وانتهت بالتعادل السلبي.

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