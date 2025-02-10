برشلونة يقلب الطاولة على إشبيلية في الليجا

الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وتقدم فريق برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وبعد مرور دقيقة واحدة فقط تمكن روبن فارجاس من إدراك هدف التعادل لفريق إشبيلية.

وفي الشوط الثاني نجح برشلونة في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كل من؛ فيرميم لوبيز ورافينيا.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الاسباني



تشكيل إشبيلية أمام برشلونة في الدوري الإسباني

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمت بفوز برشلونة 5-1 على ملعب "المونتجويك".

ترتيب برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، أما إشبيلية لديه 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.

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