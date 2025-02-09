مبابي يقترب من ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وإشبيلية

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، واصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد مطاردة ليفاندوفسكي علي صدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني، وقلص الفارق بينهما إلي هدفين بعدما أحرز مبابي هدف تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في قمة الجولة الـ 23.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وإشبيلية



روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 18 هدفًا.

كيليان مبابي، ريال مدريد، 16 هدفًا.

رافينيا، برشلونة، 12 هدفًا.

أنتي بوديمير، أوساسونا، 12 أهداف.

أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 11 هدفًا.

آيوزي بيريز، فياريال، 10 أهداف.

كيكي جارسيا، ألافيس، 9 أهداف.

لوكيباكيو، إشبيلية، 9 أهداف.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 8 أهداف.



ويلتقي برشلونة مع إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا" بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وإشبيلية حسمت بفوز برشلونة 5-1 على ملعب "المونتجويك".

وحافظ ريال مدريد علي قمة ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادله مع أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني وقبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم الأحد.

واحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الديربي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الجولة نفسها من الليجا، والتي إنتهت بالتعادل 1-1.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ50 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 49 نقطة، وحال فوز برشلونة سيصبح رصيده 48 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما إشبيلية لديه 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الليجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية



تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.





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