الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يقترب من ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وإشبيلية

كيليان مبابي
كيليان مبابي

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، واصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد مطاردة ليفاندوفسكي علي صدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني، وقلص الفارق بينهما إلي هدفين بعدما أحرز مبابي هدف تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في قمة الجولة الـ 23.

 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وإشبيلية 


روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 18 هدفًا.

كيليان مبابي، ريال مدريد، 16 هدفًا.

رافينيا، برشلونة، 12 هدفًا.

أنتي بوديمير، أوساسونا، 12 أهداف.

أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 11 هدفًا.

آيوزي بيريز، فياريال، 10 أهداف.

كيكي جارسيا، ألافيس، 9 أهداف.

لوكيباكيو، إشبيلية، 9 أهداف.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 8 أهداف.
 

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا" بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

 

 

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وإشبيلية حسمت بفوز برشلونة 5-1 على ملعب "المونتجويك".

 

وحافظ ريال مدريد علي قمة ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادله مع أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني وقبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم الأحد.

واحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الديربي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الجولة نفسها من الليجا، والتي إنتهت بالتعادل 1-1.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ50 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 49 نقطة، وحال فوز برشلونة سيصبح رصيده 48 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما إشبيلية لديه 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.

 

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني  


تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الليجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية 


تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإسباني برشلونة واشبيلية مباراة برشلونة واشبيلية ليفاندوفسكي كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ديربي مدريد ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الريال وأتلتيكو

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام أتليتكو في الدوري الإسباني

تهديد بالرحيل، تفاصيل شجار حارس برشلونة مع هانز فليك

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو يبلغون نصف نهائي كأس الملك للمرة السابعة

ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

انفراد، نص التحريات في قضية «رشوة السماح المؤقت بالجمارك» (مستندات)

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

ترامب يكشف شروط إسرائيل لعدم قصف إيران

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير

منوعات

المزيد

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول التاريخيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية