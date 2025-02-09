النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق منزل بالمنيا دون خسائر

انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب فى منزل، والتهمت النيران محتوياته، دون وقوع خسائر بشرية.

حريق منزل

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين مقيم بقرية الشيخ تمي بمركز أبوقرقاص، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء إلى مكان البلاغ.

وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وتبين أن النيران التهمت محتويات المنزل، نتيجة ماس كهربائي، بالطابق الثاني وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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