السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق التهم محتويات منزل بالمنيا دون خسائر بالأرواح

حريق منزل
حريق منزل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، من إخماد حريق نشب فى منزل، والتهمت النيران محتوياته، دون وقوع خسائر بشرية.

حريق منزل 

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين مقيم بقرية الشيخ تمي بمركز أبوقرقاص، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء الى مكان البلاغ.

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وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وتبين أن النيران التهمت محتويات المنزل، نتيجة ماس كهربائي، بالطابق الثاني وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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