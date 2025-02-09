ريال سوسيداد يفوز علي إسبانيول 2ـ1 في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال سوسيداد علي نظيره إسبانيول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

أهداف مباراة ريال سوسيداد وإسبانيول

وسجل أهداف فريق ريال سوسيداد كل من: شرالدو بيكير ومنديز في الدقيقة 1 و84.

بينما جاء هدف إسبانيول في الدقيقة 53 عن طريق خافي بوادو من ركلة جزاء.

ترتيب ريال سوسيداد وإسبانيول في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق إسبانيول في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

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