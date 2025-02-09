ترتيب الدوري الإسباني، حافظ ريال مدريد علي قمة ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادله مع أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني وقبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم الأحد.

واحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الديربي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الجولة نفسها من الليجا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.



ويلتقي برشلونة مع إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا" بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ50 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 49 نقطة، وحال فوز برشلونة سيصبح رصيده 48 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما إشبيلية لديه 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة إشبيلية ضد برشلونة



1. ريال مدريد، 50 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 49 نقطة.

3. برشلونة، 45 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 44 نقطة.

5. فياريال، 40 نقطة.

6. رايو فاليكانو، 35 نقطة.

7. جيرونا، 31 نقطة.

8. أوساسونا، 30 نقطة.

9. مايوركا، 30 نقطة.

10. ريال بيتيس، 29 نقطة.

11. ريال سوسيداد، 28 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 28 نقطة.

13. إشبيلية، 28 نقطة.

14. خيتافي، 24 نقطة.

15. لاس بالماس، 23 نقطة.

16. ليجانيس، 23 نقطة.

17. إسبانيول، 23 نقطة.

18. ألافيس، 21 نقطة.

19. فالنسيا، 19 نقطة.

20. بلد الوليد، 15 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وإشبيلية حسمت بفوز برشلونة 5-1 على ملعب "المونتجويك".

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الليجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية



تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

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