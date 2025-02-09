الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة إشبيلية ضد برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني، حافظ ريال مدريد علي قمة ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادله مع أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني وقبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم الأحد.

واحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الديربي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الجولة نفسها من الليجا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
 

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا" بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ50 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 49 نقطة، وحال فوز برشلونة سيصبح رصيده 48 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما إشبيلية لديه 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة إشبيلية ضد برشلونة 


1. ريال مدريد، 50 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 49 نقطة.

3. برشلونة، 45 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 44 نقطة.

5. فياريال، 40 نقطة.

6. رايو فاليكانو، 35 نقطة.

7. جيرونا، 31 نقطة.

8. أوساسونا، 30 نقطة.

9. مايوركا، 30 نقطة.

10. ريال بيتيس، 29 نقطة.

11. ريال سوسيداد، 28 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 28 نقطة.

13. إشبيلية، 28 نقطة.

14. خيتافي، 24 نقطة.

15. لاس بالماس، 23 نقطة.

16. ليجانيس، 23 نقطة.

17. إسبانيول، 23 نقطة.

18. ألافيس، 21 نقطة.

19. فالنسيا، 19 نقطة.

20. بلد الوليد، 15 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وإشبيلية حسمت بفوز برشلونة 5-1 على ملعب "المونتجويك".

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة 

تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الليجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية 


تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإسباني ريال مدريد أتلتيكو مدريد برشلونة واشبيلية برشلونة ضد إشبيلية إشبيلية ضد برشلونة

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ديربي مدريد ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الريال وأتلتيكو

تهديد بالرحيل، تفاصيل شجار حارس برشلونة مع هانز فليك

ads

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

لحظة سقوط نجوى كرم في أمستردام (فيديو)

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025

"فيتو" ترصد أجواء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السعيدية بالجيزة (فيديو وصور)

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موعد مباراة ليفربول وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية