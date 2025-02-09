الدوري التركي، انسحاب أضنة ديمرسبور أمام جالطة سراي اعتراضا على التحكيم

الدوري التركي، انسحب نادي أضنة ديمرسبور من مباراته أمام جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري التركي الممتاز، بسبب اعتراض الفريق على قرارات طاقم تحكيم المباراة.

وتوقفت المباراة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما قرر لاعبو فريق أضنة ديمرسبور عدم مواصلة اللعب، والانسحاب من الملعب والذهاب إلى غرف خلع الملابس، بطلب من مدربهم مصطفى ألبر أفجي، الذي أشار للاعبيه بالانسحاب من الملعب، اعتراضًا على قرارات حكم المباراة، وكان وقتها جالطة سراي متقدما بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة 10 احتساب الحكم ركلة جزاء على سميح جولر بتدخله على دريس ميرتينز، وتمكن من ترجمتها ألفارو موراتا الوافد الجديد لـ جالطة سراي.

وبعد الواقعة، أصدر أضنة ديمرسبور بيانًا من خلال نائب الرئيس، متين كوركماز، الذي قال: “هذا ليس رد فعل على جالطة سراي، بل هو رد فعل على لجنة الحكام”.

ويحتل جالطة سراي صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 50 نقطة، باعتباره فائزًا بهذه المباراة، بينما أضنة ديمرسبور في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

جالطة سراي يفوز على غازي عنتاب بهدف نظيف في الدوري التركي

وكان فريق جالطة سراي فاز على نظيره غازي عنتاب بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد غازي عنتاب ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

جاء هدف جالطة سراي عن طريق أحمد كوتوكو في الدقيقة 5 من المباراة.

جالطة سراي يضم ألفارو موراتا

وكان نادي جالطة سراي التركي، أعلن مؤخرا، تعاقده مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة، من ميلان الإيطالي.

مباراة جالطة سراي في الدوري الأوروبي

فيما أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2025، عن مواجهات قوية.

قرعة الدوري الأوروبي

فيرينسفاروشي X فيكتوريا بلزن

بورتو X روما

آلكمار X جالطة سراي

ميتييلاند X ريال سوسييداد

سان جيلواز X آياكس

باوك X إف سي إس بي

تفينتي X بودو جليمت

آندرلخت X فنربخشة

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