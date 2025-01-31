الدوري الأوروبي، أياكس يفوز على جالطة سراي 2-1

فاز فريق أياكس علي جالطة سراي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في إطار الدوري الأوروبي على ملعب يوهان كرويف آرينا.

أياكس ضد جالطة سراي

أحرز ثنائية اياكس بيرتندا في الدقيقة ٢٣ وكيان في الدقيقة ٥٨.

وأحرز هدف جالطة سرايفيكتور في الدقيقة ٩٠.

انتصار أياكس رفع رصيده إلى 13 نقطة، وتأهل إلى دور خروج المغلوب.

تشكيل أياكس ضد جالطة سراي

ريمكو باسفير؛ دين رينش، جوزيب سوتالو، يوري باس، جوريل هاتو؛ كينيث تايلور، جوردان هندرسون، دافي كلاسين؛ تشوبا أكبوم، فوت ويجهورست، ميكا جودتس.

تشكيل جالطة سراي أمام أياكس

موسليرا؛ أيهان، سانشيز، بارداكسي، يلماز؛ ميرتنز، توريرا، سارة، أكجون؛ أوسيمين، سالاي.

موقف أياكس في مرحلة الدوري

أصبح رصيد أياكس 13 نقاط جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد في حين تلقى 3 هزائم.

سجل أياكس 16 هدفا في حين استقبلت شباكه 8 أهداف بمعدل استقبال هدف في كل مباراة.

موقف جالطة سراي في مرحلة الدوري

جالطة سراي ـ13 نقطة حصدها من 3 انتصارات، و4 تعادلات وهزيمة.

أحرز جالطة سراي 19 هدفًا بينما لم تتلق شباكه سوى 6 أهداف.

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