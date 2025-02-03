جالطة سراي يفوز على غازي عنتاب بهدف نظيف في الدوري التركي

فاز فريق جالطة سراي على نظيره غازي عنتاب بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد غازي عنتاب ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

جاء هدف جالطة سراي عن طريق أحمد كوتوكو في الدقيقة 5 من المباراة.

جالطة سراي يضم ألفارو موراتا

وكان نادي جالطة سراي التركي، أعلن مساء أمس الأحد، تعاقده مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة، من ميلان الإيطالي.

مباراة جالطة سراي في الدوري الأوروبي

فيما أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2025، عن مواجهات قوية.

قرعة الدوري الأوروبي

فيرينسفاروشي X فيكتوريا بلزن

بورتو X روما

آلكمار X جالطة سراي

ميتييلاند X ريال سوسييداد

سان جيلواز X آياكس

باوك X إف سي إس بي

تفينتي X بودو جليمت

آندرلخت X فنربخشة

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