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رياضة

نابولي يرفض مقترح جالطة سراي للاحتفاط بخدمات أوسيمين

أوسيمين
أوسيمين

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي جالطة سراي التركي في الاحتفاظ بالمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يلعب بصفوفه معارا من نابولي حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن الفريق الإيطالي رفض.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن جالطة سراي عرض خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري 65 مليون يورو على النادي الإيطالي للاحتفاظ بخدمات أوسيمين.

ولكن الرد من رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، جاء بالرفض.


وقد يلجأ جالطة سراي لبند في عقد أوسيمين مع نابولي يقضي بفسخه مقابل 75 مليون يورو.

 

مشوار أوسيمين مع جالطة سراي

ومن أصل 20 مباراة خاضها أوسيمين هذا الموسم مع جالطة سراي سجل 15 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى، ليحتل فريقه صدارة الدوري المحلي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فنربخشة.

 

وسبق لأوسيمين  اللعب في صفوف فولفسبورج الألماني وليل الفرنسي، قبل أن ينتقل منه في صيف 2020 إلى نادي الجنوب الإيطالي.

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